“Nuestro objetivo es impulsar el comercio digital de Guanajuato en Estados Unidos y, qué mejor que pueda ser con un aliado tan importante como es Amazon”, mencionó Rojas Ávila.



“Hoy (ayer) tuvimos oportunidad de estar en una capacitación en donde se habló de cómo abrir oportunidad para introducir a Amazon artesanías y alimentos”.



“Las oportunidades son muchas para que las PyMes de Guanajuato sean parte de Amazon, incluso si se trata de empresas no mayores a 20 empleados en Amazon les condonan el pago, cuentan con tutoriales para subirse. Por esa razón trajimos propuestas de Clúster Moda-Vestir y hasta de cosméticos”.

Ayer en las, con sede en Seattle, fueron puestas en la mesa lasLuis Ernesto Rojas Ávila, presidente del organismo de fomento al comercio exterior, estuvo acompañado de Oswaldo Quintero, consejero comercial de ProMéxico en Seattle, E.U y Pedro Nieto, director de Promoción de la Cofoce.Los directivos de la plataforma de comercio en línea tuvieron oportunidad de conocer físicamente modelos de calzado y marroquinería, además se les habló sobre los fabricantes de cerámica y de alimentos procesados que están listos para ser parte de la oferta de Amazon.Dijo que en esta agenda de trabajo que tuvieron con Amazon se compartió el potencial que tienen empresas de metalmecánica e incluso del sector químico, por lo que no sería extraño que en algún momento pudieran también ganarse un lugar.Pedro Nieto, comentó que este primer acercamiento con la gente de Amazon fue para exponer los productos con potencial para ser parte de sus ventas, en sectores que previamente ellos comentaron que requieren de un mayor número de proveedores.-Actividades que realizaron en la visita a Amazon:-Pláticas para conocer ¿cómo vender en Amazon USA?-Seminario acerca de ¿cómo vender en Amazon Marketplace e interacción con los ejecutivos de Amazon encargados del programa?-Manufacturer Accelerator Program: seminario acerca de cómo funciona el Programa Acelerador del Fabricante e interacción con los ejecutivos de Amazon encargados del programa.-Amazon Go: nueva tienda con la tecnología de compras más avanzada para que nunca tenga que esperar en línea. Con una experiencia de compra Just Walk Out (Solo salga).