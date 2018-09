¿Una victoria de Canelo Álvarez contra Golovkin sería dañina para el boxeo?

La segunda pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady "GGG" Golovkin ha sido promocionada como la "pelea del siglo", una que será "recordada durante años" y la "más grande del boxeo".



Este cartel genera una expectativa tan alta que supera con creces los parámetros de un deporte donde tradicionalmente predomina la exageración como el boxeo. Pero lo cierto es que en términos de talento, clase, potencia y pedigrí hay pocos peleadores, si es que existe algún otro, que puedan ofrecer tanta calidad sobre un ring como los dos que estarán cara a cara este sábado en Las Vegas.



Pese a la resistencia de Canelo, la mayoría de los entendidos considera que Golovkin fue el ganador moral del primer combate.



En juego están los títulos de peso mediano de la Asociación Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo.



Y si a eso se le agrega la controversia generada por el resultado del primer combate y todo lo que se han generado desde entonces para la revancha, justo el n de semana en el que se celebra el día de la independencia de México, no es descabellado esperar un espectáculo como aquellos que han dejado huella en el cuadrilátero.



La primera pelea hace 364 días estuvo lejos de ser un clásico, pero una más que cuestionada decisión de los jueces aquella noche y el castigo por dopaje que tuvo que cumplir Canelo Álvarez ha generado una enemistad que no existió hace un año, cambiando por completo la atmósfera alrededor de la pelea.



"Si tu eres un tipo real, un acionado verdadero, tú vas a querer un deporte limpio", le dijo Golovkin a la BBC esta semana, palabras que tienen eco a muchos niveles del boxeo.



Desconcertante Hace 12 meses, Canelo llegó al combate con el respaldo de una impresionante carrera que comenzó a los 15 años de edad.



La única derrota que gura en su palmarés es la que sufrió contra Floyd Mayweather hace cinco años, aunque para los ojos de la mayoría de los acionados y especialistas del boxeo también debería de sumarse su combate contra Golovkin el año pasado.



Álvarez contará con el apoyo de los miles de mexicanos que viajaron a Las Vegas. "El resultado ocial fue empate gracias a la tarjeta entregada por la jueza Adalaide Byrd, quien consideró que el boxeador mexicano había ganado 10 asaltos contra dos en una de las decisiones más desconcertantes en la historia del boxeo", opinó el especialista de boxeo de la BBC Mike Costello.



De los otros dos uno dio ganador a Golovkin, mientras que el tercero decretó que hubo igualdad. No sorprendió a nadie después de la polémica que al cabo de unos pocos días se anunciara la revancha, jada en un principio para el 5 de mayo. Sin embargo, la pelea tuvo que ser pospuesta tras los dos positivos por dopaje que dio Canelo en febrero.



Golovkin pone en juego sus títulos mundiales de la Asociación Mundial y del Consejo Mundial de Boxeo. La Comisión Atlética del estado de Nevada lo sancionó por seis meses de efecto retroactivo a la fecha en la que se analizaron los controles. El castigo no tuvo ninguna consecuencia deportiva en la práctica y nalizó justo a tiempo para la otra fecha importante en el calendario para la ación mexicana.



Golovkin ha dicho que él no tiene ningún tipo de respeto por Álvarez o su equipo luego que justicaran que habían ingerido el clembuterol al comer carne contaminada en su país.



"La gente que lo apoya y lo deenden son estafadores, como él", contó GGG a un equipo de lmación que estuvo siguiendo su preparación antes de la pelea.



Es por estas razones que hay quienes creen que una victoria de Canelo en este momento podría perjudicar más que favorecer la reputación del boxeo.



En el cuadrilátero



El boxeador mexicano insistió en entrevista con la BBC que a él no le importa lo que digan los demás y que lo único que tiene en mente en subir al ring el sábado. "Se han dicho muchas cosas que no tienen sentido, por lo que lo mejor será que yo digas las cosas cuando pelee contra él", contó.



Álvarez no cree que lo que ocurrió con él tenga que empañar su victoria en caso de ganarle a Golovkin. "Las pruebas más convincentes están ahí para que las puedan ver todo el mundo .



Yo no necesito nada de eso para mis peleas", aseguró. Canelo considera que cuenta con las armas necesarias para detener a Golovkin, quien confía en sumar la defensa número 21 a su corona con la que superaría el récord de Bernard Hopkins para la división.



El pugilista mexicano contará con el apoyo de los miles de mexicanos que se trasladaron a Las Vegas, pero es su rival kazajo el que sigue apareciendo como favorito en las casas de apuestas.



La razón es el 87% de victorias que ha conseguido Golovkin por la vía rápida, el más alto promedio entre los campeones mundiales de la categoría en la historia. Pase lo que pase el sábado Costello considera que no será el punto nal de esta rivalidad. "Nos deben una trilogía desde hace tiempo", dijo sin querer predecir el ganador en "una pelea que ofrece un sinfín de posibilidades".