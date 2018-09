'Estaba llorando como un nene que perdió a su madre'



“Eran las dos de la mañana, voy a utilería y Leo está ahí solo, llorando como un nene que perdió a su madre. Estaba tirado, ahí, sin que alguien lo pudiera consolar. Solo, absolutamente solo. No podía hacer nada. Lo abracé y lloramos un poco los dos”, contó.

que en Barcelona brilla, pero en la Selección Argentina, algunos aficionados consideran que ha quedado a deber,En el partido ante Chile en la final de la Copa América Centenario,, que no se les da desde hace 25 años.Messi,y su llanto fue grabado a nivel internacional.De acuerdo con el ex preparador físico del equipo,El ex preparador físico bajó a utilería y, absolutamente solo.Después de ese partido, Lionel Messi anunció que se retiraba de la Selección Argentina, aunque, posteriormente volvió.Argentina, por su parte,La primera fue en el mundial de Brasil 2014 ante Alemania y posteriormente, en las finales de Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016, ambas ante Chile.Actualmente, Messi volvió a pedir que no sea considerado para la Selección Argentina, al menos este año.