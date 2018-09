En América nadie está contento: Miguel Herrera

La tercera posición de la tabla general no agrada al técnico Miguel Herrera. El estratega de América señaló el equipo no está para festejar nada porque el rendimiento no ha sido el esperado. “Nadie está contento con lo que hemos mostrado pero tampoco a disgusto, se puede dar más y por eso hay que mejorar en la segunda parte del torneo donde habrá más exigencia, no estamos tirando cohetes pero estamos bien".



Recordó que a comparación de décadas pasadas que solo América hacía grandes inversiones, en la actualidad hay otros equipos que desembolsan importantes cantidades de dinero que vuelve al torneo más competitivo.



Por otra parte, el “Piojo” descartó a Roger Martínez para el duelo de este sábado ante Monarcas Morelia “Roger amaneció mejor pero todavía tiene molestia, es mejor perderlo un partido, le dio un pinchazo en el ligamento lateral y no verá acción”.



América saltará a la cancha con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Edson Álvarez, Emmanuel Aguilera, J. Sánchez; Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Andrés Ibargüen, Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y Henry Martin.