México enfrentará a Argentina rumbo a China 2019

Por fin es viernes y muchos de ustedes estarán preparados para olvidarse de sus respectivos deberes, responsabilidades, trabajo y de todo lo que tenga que ver con la semana. Pero antes de salir a cenar o de esta, no te puedes perder el partido de basquetbol entre México y Argentina.



Esta noche inicia la segunda fase de las eliminatorias de América rumbo a la Copa Mundial de la FIBA China 2019. Si eres fanático del baloncesto, tu tarde puede empezar con el duelo entre Panamá y Puerto Rico a las 18:30 horas por Fox Sports. Si lo tuyo no es el basquet, pero quieres ver como le va a los 12 Guerreros, el juego ante la albiceleste iniciará a las 20:30 horas.



Los dirigidos por Iván Déniz vienen de hacer el ridículo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, después de quedarse con las manos vacías. Sin embargo, el timonel señaló que han dado vuelta a la página y que el equipo se encuentra fuerte, motivado y sobretodo, recuperado para encarar la eliminatoria. La Selección Mexicana saldrá sin duda a morirse en la cancha.



El número mágico en preciso: necesitan cuatro victorias para clasicar. Peeero... después del juego de esta noche, los próximos tres juegos del tricolor serán de visita y están conscientes de ello. Por eso ante Argentina, Iván Déniz prometió un equipo sumamente ofensivo y que no saldrá a achicarse.



Gustavo Ayón, uno de los principales señalados en el fracaso en Centroamericanos, dijo hace unos días que la selección tiene para ganar esos cuatro juegos y asistir al Mundial. El Titán liderará al equipo sobre la duela junto con Paco Cruz y Orlando Méndez. Por los sudamericanos, se espera de igual forma un equipo compacto y de gran nivel. Encabezados por el ex NBA y campeón olímpico en 2004, Luis Scola, Argentina ganó cinco juegos en la primera fase y solo perdió uno, a diferencia de México que ganó y perdió tres juegos.



Argentina luce favorito para llevarse el triunfo esta noche en el Juan de la Barrera, pero la atmósfera que ofrezca el inmueble lleno, será factor en el resultado de esta noche.