Definidos los horarios de los octavos de final de la Copa MX

Después del triunfo del Zacatepec ante el Atlas, se denieron los octavos de nal de la Copa MX, entre los partidos que más destacan en esta fase de eliminación son Tijuana vs Cruz Azul que se realizará en el estadio Caliente y Chivas vs Pumas a celebrarse en la perla tapatía.



Otro de los equipos a seguir en esta fase son los Dorados de Sinaloa, comandados por el argentino Diego Armando Maradona para enfrentar en La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro.



Los días que se celebrarán estos partidos serán el 25 y 26 de septiembre y los horarios serán los siguientes.



- 25 de Septiembre Necaxa vs León: 19:00 horas, Estadio Victoria



Pachuca vs Cafetaleros: 19:00 horas, Estadio Hidalgo



América vs FC Juárez: 21:00 horas, Estadio Azteca



Tijuana vs Cruz Azul: 21:00 horas, Estadio Caliente



- 26 de Septiembre Tigres vs Puebla: 19:00 horas, Estadio Universitario



Querétaro vs Dorados: 19:00 horas, Estadio Corregidora



Guadalajara vs Pumas: 21:00 horas, Estadio AKRON



Monterrey vs Zacatepec: 21:00 horas, Estadio BBVA Bancomer