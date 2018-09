Roma , de Alfonso Cuarón, la apuesta de México en los Oscar y los Goya

“Roma”, la nueva película de Alfonso Cuarón basada en los recuerdos de su infancia en el barrio donde creció, es la apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.



La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográcas (AMACC) anunció el viernes que buscará una nominación a ambos premios con este largometraje lmado en blanco y negro sobre una empleada doméstica que trabaja devotamente para una familia en la Ciudad de Mexico a principios de los 70, en una época tumultuosa de manifestaciones de estudiantes que chocaron violentamente con la policía. La cinta se alzó la semana pasada con el León de Oro, el máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.



Cuarón, ganador de dos Premios de la Academia por la dirección y edición de su épica espacial “Gravity”, también ha sido postulado al Oscar por “Children of Men” y por “Y tu mamá también”, que fue postulada a mejor guion original (de Cuarón con su hermano Carlos) mas no a mejor película en lengua extranjera.



México ha sido nominado al Oscar en esta categoría en ocho ocasiones, la más reciente en 2011 con "Biutiful" de Alejandro González Iñárritu, pero hasta ahora no ha ganado la codiciada estatuilla.



En los Goya de España, el cine mexicano ha sido postulado en 16 ocasiones y ha ganado dos premios a mejor película extranjera de habla hispana (una categoría hoy conocida como mejor película iberoamericana), por "El callejón de los milagros" de Jorge Fons (1996) y "Lo que importa es vivir" de Luis Alcoriza (1987).



Las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciarán el 22 de enero del 2019, y la gala de premiación será el 24 de febrero.



Los Goya se entregarán el 2 de febrero. Aún no se ha anunciado la fecha de las nominaciones.

