Aracely Arámbula impacta con sensual lencería

Aracely Arámbula compartió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de su participación en la serie "El señor de los cielos".

La acriz impactó con una sensual lencería color rojo, y aunque muchos usuarios la halagaron, otros opinaron que lucía vulgar.



Su personaje de "La Doña" aparece en una candente escena con Amado Leal (Matías Novoa).

A través de un Facebook Live, Arámbula comentó lo complicado de hacer ese tipo de escenas.

“Es muy difícil. Al menos a mí no me encantan tanto porque es un día pesado de trabajo e implica muchas cosas, mucha concentración. Ustedes en la pantalla la ven así como que no hay nadie y con mucha pasión y muy amorosas y bueno lucen muy bien porque de eso se trata. Pero en realidad es complicado”.

“Tiene que estar el set con poca gente y no es lo máximo estar ahí en una cama con protecciones y tratando de que no se te vea algo”, explicó.