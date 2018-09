"Yo me siento en la cama y siento ya la mano de él en mi pelo y me arrastra por el piso, yo empiezo a gritar. Él abre el ascensor y me tira al ascensor y este tipo me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegaba en la cara. Alejandro me gritaba ‘usted está loca, mire lo que me hace hacer’. Yo sentía mucho dolor. Estaba aturdida. Me miro al espejo y veo que estaba hecha un monstruo. No podía abrir el ojo izquierdo"