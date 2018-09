"The Big Bang Theory" terminará luego de doce temporadas después de que Jim Parsons, quien encarna a Sheldon en la ficción, decidiera no continuar dando vida al científico. Ahora el actor hará un nuevo proyecto, esta vez detrás de las cámaras como productor ejecutivo de la serie de NBC "The Inn Crowd".

Según Deadline, la nueva serie, grabada en formato multicámara, se inspiró en un artículo de Tony Horwitz publicado en The New Yorker en torno a la comunidad gay, y relatará la historia de una pareja homosexual que dividirá a una pequeña ciudad tras abrir un exitoso hotel. La ficción es obra de David Holden, también creador de la serie de ABC "Una chef en casa".

El artículo, cuyo autor ostenta un premio Pulitzer, narra la controversia en el pueblo de Little Washington sobre un hotel regentado por una pareja de hombres, que convirtió una pequeña aldea rural con rentas bajas en un punto clave en el mapa que atrajo incluso la visita de celebridades.

Este será el primer proyecto de Parsons tras el anuncio del final de "The Big Bang Theory", aunque el actor continuará vinculado a su personaje como narrador en El joven Sheldon, spin-off centrado en la infancia del científico.

Hasta que llegue "The Inn Crowd", el 24 de septiembre se estrenará la última temporada de "The Big Bang Theory", que se despedirá con Amy y Sheldon recién casados y su posible paternidad.

