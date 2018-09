Paulina Rubio fue invitada de la noche en el programa El Hormiguero, uno de los programas de televisión más importantes de España, en una chaqueta de piel muy atractiva a la vista. Sus chinos fueron ignorados, porque se le veía el rostro diferente.

No era la misma Paulina Rubio, los usuarios no dejaron pasar la ocasión y la destrozaron en redes sociales.

"¡Hoy viene a divertirse al Hormiguero, Paulina Rubio! ¿Seguro? ¿Y dónde está? Porque esa que ha salido no es ¿Pero qué se ha hecho esta mujer en la cara? "; "Paulina Rubio, qué desastre y vergüenza de operación estética facial. Perdiste tu identidad con cara preciosa infantil de muñeca para tener la cara recargada de casi todas. Otro caso de terrible decisión"; "¿Le ha operado la cara la que pintó el Ecce Homo?"; "El cirujano se sacó el máster en la rey Juan Carlos "; "¿Habéis cogido a la imitadora? ¿Qué le ha pasado a Paulina en la cara?"; "He entrado aquí solo para ver si era la única que nota la cara de Paulina rara…y me quedo más tranquila no soy la única", fueron algunos de los comentarios.