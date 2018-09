Cuatro formas de juntar dinero para darte un año sabático

¿Te gustaría tomarte un año libre? Ya sea estudiando algo, viajando o estando con tu familia simplemente, tomarse un año sabático es el sueño de muchos. Por supuesto, lleva tiempo y planeación para que pueda volverse realidad. No se trata de emocionarse, renunciar y lanzarse a la aventura, sino que sentarse a la mesa con lápiz y papel y empezar a calcular cuánto requerimos para lograr nuestra meta.

Al hacerlo tendrás que hacer un presupuesto si es que no lo tienes y calcular cuánto necesitas para lograrlo. Sí ponlo en papel y ponle fecha porque, según las cuentas de Luis Pita, un especialista en finanzas personales y autor del libro “Ten peor coche que tu vecino”, 70% de quien fecha concreta para empezar, consigue hacer realidad su sueño. Las posibilidades de éxito suben en función de qué tanto lo hayamos escrito.

En esta elaboración de presupuesto te darás cuenta de cuánto gastas y así podrás empezar a realizar los recortes correspondientes. Aunque también debes tener en cuenta que ganar dinero extra también es una opción para llegar más rápido a la meta.

Te dejamos cuatro maneras en las que puedas conseguir más dinero de que ganas y con ello acelerar la fecha de inicio de este sueño.

1. Labora horas extra o consigue otro trabajo. Si es posible en tu trabajo, pide la posibilidad de trabajar horas extra y si no, busca otro trabajo, ya sea de eso que haces diario o de alguna otra actividad. Las ventas son una opción: vende zapatos, colchas o cualquier artículo que te dé un ingreso de más. Por supuesto, este ingreso no se toca y se va directo al rubro del ahorro.

2. Aprovecha tus hobbies y habilidades. Si sabes tejer, da clases de tejido o ponte a tejer y vende los artículos que elabores. Si eres muy bueno en tu profesión y tienes una habilidad considerable, considera dar clases de ello, ya sea en alguna universidad o lo puedes hacer en línea a través de plataformas como Udemy, las cuales le permiten a quien tenga un conocimiento en específico que lo desarrolle y pueda comercializarlo.

3. Echa mano de la economía colaborativa. ¿Tienes una habitación extra? Réntala en Airbnb. ¿Tienes un auto y algunas horas libres? Conviértete en chofer de Uber o de alguna otra app. ¿Tienes bicicleta y ganas de irte a tu año sabático? Conviértete en mensajero de Rappi. ¿Te gustan los perros? Cuida peludos ajenos los fines de semana e inscríbete en alguna de esas aplicaciones que ofrecen este servicio. Estas opciones te darán la oportunidad de poder trabajar a tu ritmo al mismo tiempo que vas juntando los recursos que necesitas para tomarte ese año libre que tanto deseas.

4. Limpia tu casa y vende lo que puedas. Guardar pequeños (o grandes) tesoros en casa no es difícil. Si tienes alguna colección de viniles muy valiosa este es un momento para pensar deshacerse de ella y sacar un dinero con ello. Pero si no quieres llegar tan lejos y deshacerte de este tipo de bienes tan preciados, prueba con limpiar y sacar ropa, zapatos, adornos para la casa y todo tipo de objetos que ya no te sirvan y venderlos. Quizá por uno o dos no te den demasiado pero prueba haciéndolo de manera más grande con varios objetos y seguro notarás la diferencia.