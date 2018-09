suéter

Suéter del diseñador Michael Kors parte de su colección primavera/verano 2019 es igual a nuestras prendas mexicanas de jerga.



Debería haber una pizca de ética en el mundo del diseño. pic.twitter.com/DuQpdkXAUd — Erandi Sánchez (@erandi_san) September 14, 2018

Cualquiera que vea esta prenda, sabe que es untípico que puede encontrar en cualquier parte de México.El usuario de Facebook y Twitterse compró una en Coyoacán en la Ciudad de México hace dos años, y tal fue la sorpresa que se llevó, cuando se enteró que esta prenda, prácticamente igual a la suya, fue lanzada en lacomo parte de la nueva colección del creativo.Sus seguidores comenzaron a despedazar aly lo acusaron de supuestamenteeste diseño considerado muy*Norma Lara Ortuño: “Eso es plagio. Pues una artesania de Chiapas y Guatemala”.*Paula Kerena: “No manches :v necesitas recuperar tus jergas. Es lo último en moda Aarón Mendoza”.*Elyzabeth Oropeza: “Está de risa... Pinchis marcas pagan un buen sueldo a sus diseñadores como para que estos plagien prendas ya comunes en el mercado popular y le pongan su etiqueta y cobren x ello un precio... #QueTristeza”.*Fernanda Casillas: “Y tu decías que era mi sudadera de mugroso José Zeferino jajajajajajajaja”.Sin embargo, al usuario también le 'llovieron' lasen la misma publicación, porque además de la fotografía, escribió:“- Nueva colecciónque probablemente cuesta miles de pesos...- Sudadera que compré en el mercado dehace dos años por $180.00 pesos.Por esto y muchas cosas másY así le respondieron:*Hugo Montiell: “Odia la industria de la moda y tiene diferentes sombreros...jajaja...”.*Ruben Franco Odias: “La industria de la moda pero tomas tu selfie con un iPhone. El chiste se cuenta solo”.*Diego Bondspartacus Hdz: “Compañero, te vieron la cara de turista en Coyoacán, la sudadera hace dos años en talla mediana, el precio "estándar" era de entre $80 a $100 #saludos”.Pero bueno, eso no es lo que importa, sino que en, no es la primera vez que ase le acusa deEn 2014 Roberto Cavalli lo acusó de copiar sus diseños "todo el tiempo"."Es realmente escandaloso y nadie tiene el coraje de decir nada. No está bien ", dijo Cavalli a The Hollywood Reporter.En la, Kors presentó en el desfile de Primavera-Verano 2019 su versión poco alterada. En vez de tener rayas horizontales en las mangas, el diseñador prefirió ponerle líneas verticales. La capucha, los bolzos frontales y el torso sí son igualitos.Un creativo mexicano,de la firmaconsidera que gracias a esto “los límites sobre lo creativo, la propuesta y lo 'genuino' se borran; vivimos en una era del 'copy paste'".también opina que esta prenda representa “la influencia de la multiculturalidad” y que el problema de transfondo no es propiamente elsino “cuando nos quedamos en un nivel solo de copiar y pegar”, pues eso ocasiona que la prenda pierda su propuesta y “su alma”.