"Es una mujer que tiene gran capacidad y el objetivo de conquistar nuevos mercados", dijo Sinhue Rodríguez Vallejo.

"Es un experto en el campo guanajuatense", presumió Diego Sinhue.

TERESA MATAMOROS MONTES, como Secretaria de Turismo

JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ MICHEL, como Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural.

El Gobernador electopresentó ay acomo titulares de las secretarías de Turismo y Desarrollo Agroalimentario y Rural, respectivamente.La chihuahuense viene de ser Directora de Enlace de Turismo de Reuniones del Consejo de Promoción Turística de México. Tiene 25 años de experiencia en el sector. Fue también Directora de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo de Baja California.En el caso del leonés Gutiérrez Michel de abril a julio de este año ya fue responsable de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural cuando su titular, Paulo Bañuelos, tomó licencia para ser candidato a diputado local.En el sexenio que termina fue Director General de Ganadería y Subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria en la misma SDAyR.El Gobernador electo no permitió ninguna pregunta para él ni sus funcionarios.Quedan pendientes nombramientos como los del Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad, entre otros.• Tiene 25 años de experiencia en el sector turismo.• Es licenciada en Mercadotecnia, egresada del Programa de Alumnos Sobresalientes, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua.• Desde sus inicios profesionales enfocó su carrera al sector turístico, desempeñando funciones en la industria hotelera en ciudades como Tijuana y Puerto Vallarta, de 1993 a 2001.• Directora de Marketing de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California, de 2001 a 2006, donde se encargó del desarrollo de diversos productos, destacando en particular la Ruta del Vino, que fue una exitosa integración de producto, armonizando el esfuerzo del gobierno con la industria local y la vocación natural de la zona. La Ruta del Vino de Baja California, es hoy en día, uno de los productos turísticos más exitosos de México.• Directora Adjunta Oeste Medio de la Oficina del Consejo de Promoción Turística de México en Chicago, del 2006 al 2011, experiencia que le permitió conocer ampliamente el mercado norteamericano.• Directora de Reuniones Corporativas e Incentivos, del Consejo de Promoción Turística de México, de 2011 a 2013, donde se encargó de desarrollar e implementar alianzas estratégicas exitosas, ofreciendo oportunidades clave para la “marca México” en el segmento de reuniones corporativas e incentivos, y la atracción de más eventos a México.• En 2013 fundó en Chicago la empresa Meetings Partner, que proporciona servicios de mercadotecnia y ventas a la industria de viajes y a empresas tipo start ups: atendiendo proyectos en Colombia, Brasil y Chile; sirviendo a clientes de México, Estados Unidos y representando a la ciudad de Tokio ante el mercado de Turismo de Reuniones de los Estados Unidos.• Su más reciente responsabilidad fue como Directora de Enlace con la Industria de Turismo de Reuniones, del Consejo de Promoción Turística de México, siendo responsable de articular con la industria nacional, los esfuerzos de promoción para posicionar a México como un destino ideal para Congresos, Convenciones, Exposiciones e Incentivos.• Responsable de diseñar e implementar iniciativas que contribuyan a la profesionalización de la cadena de distribución, así como para la atracción de eventos internacionales.• Ha trabajado muy de cerca con las oficinas de visitantes y convenciones, organismos estatales de promoción turística, recintos y asociaciones de la industria, para coordinar un frente común sobre la narrativa y los esfuerzos promocionales, para involucrarlos en toda la iniciativa de mercadeo internacional de la industria de Turismo de Reuniones.• Cuenta con 3 de las certificaciones más respetadas de la industria de turismo de reuniones; CMM Certified Meeting Manager, CMP Certified Meeting Professional y CIS Certified Incentive Specialist.• Es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de La Salle Bajío, con Maestría en Ciencias Producción Animal por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.• Fue Promotor Rural de la Presidencia Municipal de León de 1997 a 1998.• Gerente General de la Asociación Ganadera Local de León, de 1998 al 2000.• Profesor de la carrera de Veterinaria en la Universidad de La Salle Bajío, de 1999 a 2003.• Consultor Agropecuario, del 2000 al 2012.• Director Operativo Nacional de la empresa transnacional Semex Inseminación y Genética Canadiense de 2000 a 2012.• Cofundador y Director Administrativo de la empresa Repromax, de 2007 a 2012.• Consejero independiente de la Sofom agropecuaria Fomento LG, de 2008 a 2012.• Secretario del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de León, de 2010 a 2012.• Director General de Ganadería, del Gobierno del Estado de Guanajuato, de 2012 a 2016.• Subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, del Gobierno del Estado de Guanajuato, de octubre de 2016 a abril de 2018.• Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado de Guanajuato, de abril a julio de 2018.-Secretaría de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres-Secretaría Particular, Juana de la Cruz Martínez Andrade-Secretaría de Finanza, Héctor Salgado Banda-Secretaría de Movilidad Humana y Migración, Juan Hérnandez-Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla-Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga-Secretaría de Desarrollo Social y Humano, José Gerardo Morales Moncada-Dirección General de Comunicación Social, Angélica Aguilar Navarrete-Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez-Secretaría de Innovación, Eusebio Vega Pérez-Secretaría de Educación, Yoloxochitl Bustamante Díez-Enlace en México, Luis Felipe Bravo Mena