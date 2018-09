Inician queja contra presidenta consejera del IEE

Octavio Castañeda Arteaga, exrepresentante electoral del PRD, inició un juicio contra Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo por haberle restringido su pago.

A través de un Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano (JDC), Octavio Castañeda, quien fue sustituido por Ricardo Gómez Moreno, recurrió a los magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH).

El asunto impugnado es “por la omisión de vigilar a la consejera presidenta sobre el debido y oportuno cumplimiento en el ejercicio del gasto público de los propios acuerdos del Consejo General y de la normatividad electoral”.

De acuerdo con Octavio Castañeda, no le han pagado la parte proporcional de remuneración de agosto “como la partida ya está presupuestada sería un error que no me pagaran y se la dieran a otro”, expresó.

Hace unos días, respaldado por ocho integrantes del comité estatal, el perredista indicó que en por lo menos dos ocasiones le obstaculizaron su trabajo en la representación partidista para no afectar al PRI.