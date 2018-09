Lo inauguran hoy y ya hay problemas en el puente a desnivel de #Morelos y #AlonsodeTorres en #León, #Guanajuato. ¿Ya pasaste por el lugar? pic.twitter.com/hetw9kaAij — Periódico am Noticias (@periodicoam) September 15, 2018



“Nos súper urgía la construcción del puente. Agradezco a Vise que se entregó esta obra muy limpia en un tiempo récord, sin perjudicar a vecinos y comerciantes”, destacó el mandatario.

Entregamos el Puente Morelos y las Torres, una obra muy importante, en la que invertimos 226.7 MDP y que se suma a la Vía Rápida Bicentenario, una de las vialidades más importantes del @municipio_leon. #OrgulloYCompromisoCumplido pic.twitter.com/PgxzYxY6ed — Miguel Márquez M. (@miguelmarquezm) September 14, 2018

Consolidamos la conectividad en la ciudad con la inauguración del Puente Morelos, una obra con sentido humano para que los leoneses pasen más tiempo con sus familias y menos en el trayecto. #LeónCadaVezMejor pic.twitter.com/5j0w8OZKQQ — Héctor López S. (@hlsantillana) September 15, 2018

No pasaron ni 12 horas para que el nuevo puente de Morelos y Alonso de Torres fuera superado por el tráfico, además de los "detalles" que dejaron pendientes en el puente.Am pudo constatar que no hay alumbrado en la parte alta del puente, y hay una confusión porque los conductores piensan que no está en funciones y brincan el camellón para irse por la estación del SIT Maravillas.Además, un carril no se puede usar porque de tres carrilles se reduce a dos pasando Alonso de Torres. Lo que provoca congestionamiento vial.Tan solo esta noche ya hubo varios accidentes, por los "cuellos" de botella que se generan antes de usar el puente a desnivel, por la confusión de los automovilistas.El puente se construyó en un tiempo record de sólo 6 meses. Inició su construcción el 22 de marzo. Tuvo un costo de 218.2 millones de pesos y la obra fue realizada por la Constructora Vise, de Santiago Villanueva Martínez.Este puente mide 840 metros de longitud. Se localiza frente a la estación Maravillas del SIT y tiene una altura de 6.2 metros.El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que era urgente este puente para evitar un cuello de botella con la apertura del Eje Metropolitano., dijo que el nuevo puente que se construyó se realizó en un tiempo récord de 6 meses, pues la obra estaba proyectada para 10 meses.Aunque también se habló de la necesidad de la construcción de otro puente en el crucero de, que se localiza a unos 200 metros del puente que fue inaugurado hoy por el gobernadoPara no crear un conflicto vial en dicho crucero, el Gobernador dijo que prestaría recursos al Municipio para que se hiciera una ampliación de los carriles laterales y un retorno.dijo que estos trabajos tendrán un costo de aproximadamente 4 millones de pesos, y que iniciarán cuando el Gobierno del Estado otorgue a préstamo el recurso.(Información de José Antonio Castro y José Trinidad Méndez)