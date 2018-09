El día en que la hija del Chapo afirmó que su padre financió campañas políticas

“Mi papá no es un criminal. El Gobierno es el culpable”, dijo Guzmán Ortiz. "La fuga de mi papá fue un acuerdo", afirmó en aquel entonces tras una segunda fuga espectacular del "Chapo", pues la primera, fue dentro de un carro de lavandería, y la segunda fue todavía más espectacular, a través de un túnel y nadie vio nada y ni sintió nada durante la excavación del mismo.



"Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado que diera algunos cheques para campañas (políticas) y pidió que a cambio se le respetara", manifestó. Aunque nunca hizo público el nombre de los políticos supuestamente beneficiados.



"Si hay un pacto, no lo respetan. Ahora que lo atrapan dicen que es un criminal, un asesino. Pero ellos no dicen cuando pidieron dinero para sus campañas. Son hipócritas", señaló.

Luego de que la DEA pusiera a uno de los hijos deen la lista de los más buscados, sale a relucir lo que una vez dijo una hija del capo. Que su padre financió campañas políticas.Fue en julio de 2015, queconcedió una entrevista aen la que reveló que su padre corrompió a políticos y funcionarios que permitieron su fuga en 2015 del penal del Altiplano, aunque lo traicionaron.De hecho, tras la recaptura de "El Chapo", The Guardian volvió a entrevistar a la hija del capo y solo afirmó que el Gobierno rompió su promesa.Tras la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, solamente tres funcionarios recibieron auto de formal prisión. Ninguno de ellos de primer nivel.De los políticos relacionados recientemente con "El Chapo" está la entonces diputada panista Lucero Sánchez, luego de revelarse que visitaba frecuentemente al capo en el penal del Altiplano con una identificación falsa.En 2016,informó que Rosa Isela Guzmán es en realidad Rosa Isela González Ortiz, según informes de la DEA y la CIA. Aunque ella misma lo negó y afirmó que sí es hija del "Chapo".La televisora retomó una investigación realizada poren la que se afirmó que la documentación de Rosa Isela es falsa y no es hija del "Chapo".Apenas esta semana, la DEA puso a, uno de los hijos mayores del capo, como uno de los más buscados.Con tan sólo 35 años de edad ya se encuentra en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, así como conspirar para importar y exportar sustancias controladas para su distribución.Es hijo de María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa que tuvo "El Chapo" Guzmán, y con quien también procreó a Iván Archivaldo Guzmán SalazarSegún investigaciones de autoridades de Estados Unidos, Guzmán Salazar coordinó para el "Cártel de Sinaloa" los envíos de cocaína, marihuana y heroína a ese país entre 2004 y 2005, por lo que cuenta con una orden de aprehensión girada por un juez federal de ese país en 2009.y su hermano Iván Archivaldo fueron levantados el 15 de agosto de 2016 por un comando armado en el restauranteDe acuerdo a la declaración ministerial de Dámaso López Núñez "El Licenciado", extraditado a Estados Unidos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar mantenían una disputa con Dámaso López Serrano "El Mini Lic", su hijo, hasta por los corridos. Le tenían enviada a su hijo, aseguró "El Licenciado".El gabinete de seguridad del gobierno federal tiene indicios de que las cuentas de Twitter de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán son manejadas por ellos mismos y por lo tanto les dan seguimiento.En medio de la guerra por el control del "Cártel de Sinaloa", Iván Archivaldo escribió en la dirección @IvanArchivaldo:A su vez, Jesús Alfredo Guzmán Salazar redactó en su cuenta @_AlfredoGuzmán:"Alfredillo" es requerido por la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois por los delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas, así como por conspirar para importar y exportar sustancias controladas para su distribución.Las ganancias obtenidas, producto de la venta de droga, las habría lavado en México y repartido a los aliados del "Cártel de Sinaloa" que lideró su padre, Joaquín Guzmán Loera. Jesús Alfredo Guzmán Salazar no enfrenta ningún cargo en México.(Con información de El Universal, Expansión y The Guardian)