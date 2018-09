SISMO Magnitud 2.2 Loc. 4 km al SUROESTE de IZTACALCO, CDMX 14/09/18 11:07:57 Lat 19.38 Lon -99.13 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 14 de septiembre de 2018

Unse sintió a las 11:07 horas en al sur de la capital, con epicentro en la delegación Iztacalco. Elreportó que el movimiento se localizó 4 kilómetros al suroeste de Iztacalco.Usuarios de redes sociales indicaron que se sintieron el sismo , como "un jalón", en algunas zonas de la delegación Benito Juárez, principalmente en colonias comoEl secretario dede la Ciudad de México, Fausto Lugo, indicó de manera preliminar que no se teníanpor el ligero sismo. De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis dellos sismos con epicentro en la Ciudad de México son más comunes de lo que creemos.

"Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente; en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no es tan cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe".

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, l, pero corticales.

"Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja", sostuvo.

Indicó que el tamaño del sismo también depende de la falla que lo origina. Unaes una fractura en la corteza terrestre. La especialista señala que las localizadas y estudiadas en el Valle de México no alcanzan una longitud suficiente para un sismo grande. Según los registros históricos que se mantienen desde hace casi dos siglos, la magnitud máxima reportada ha sido de entre 3 y 3.4 grados. Sin embargo, Espíndola Castro explicó que aunque los sismos por tendencia son delos focos poblacionales tan densos en todas las áreas de la ciudad ocasionan que los movimientos sean evidentes, pero debemos estar alerta porque "no quiere decir que no pueda ocurrir un sismo de magnitudes más levadas".

En promedio, de acuerdo con el responsable de análisis del SSN, en la Ciudad de México ocurren al año seis sismos, sin embargo "hay meses en los que puede aumentar un poco más la actividad sísmica de alguna zona".

— ¿Los sismos de magnitud de 8.2 o el 7.1 de septiembre 2017 pudieron provocar el aumento de la— Es posible que con estos sismo se hayan detonado (la actividad) pero tarde o temprano iban a ocurrir. Sin lugar a dudas ya había ahí energía suficiente para que ocurriera ese pequeñísimo. En algunas ocasiones se ha observado que a la ocurrencia de un sismo de magnitud considerable, localmente empiezan a haber pequeños sismos, pero es de regiones donde ya está la actividad y sólo se les dio un empujón; es decir si no hubiera ocurrido ayer, hubiera ocurrido dentro de 15 días, regularmente así es.Espíndola Castro dijo que el suelo de laes bastante especial y está sujeto a muchos cambios. "Nuestro suelo le da a las ondas sísmicas que llegan efectos muy singulares, en algunos lugares las amplifican o les da mayor aceleración", afirmó.

En tanto que Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, afirmó que "en la parte oriente del Valle, además de las fallas, se suma el fenómeno de subsidencia, el hundimiento del terreno que proviene de las extracciones de agua. Esto crea oquedades que al colapsarse también pueden producir sismos".

Espíndola Castro recordó que "vivimos en una Ciudad muy vulnerable, en cuento a cuestiones climáticas y sísmicas, como ya lo hemos visto, no es ninguna novedad. No es cuestión de la suerte, escogimos vivir en una zona difícil y vivir aquí con seguridad tiene sus costos, ya sea como sufrir las catástrofes o costos en cuestiones monetarias porque edificar viviendas seguras en este tipo de suelo no es barato. Debemos estar tranquilos para poder tomar mejores decisiones y siempre consultar fuentes fiables".