El ojo detocó tierra el viernes a unos kilómetros al este de Wilmington, Carolina del Norte, como huracán de categoría 1, acompañado deque han comenzado a destrozar todo tipo de inmuebles.El, con sede en Miami, precisó que el vórtice del meteoro tocó tierra firme a las 7:15 de la mañana en Wrightsville Beach, con vientos sostenidos de 150 km/h (90 mph), lo que vuelve aen términos de intensidad de viento.Más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de uny muchos más que desafiaron las órdenes de evacuación esperaban ser rescatados. Pedazos de inmuebles destrozados por el huracán volaban por los aires. Más de 415.000 hogares y negocios estaban sin electricidad en Carolina del Norte, según powerfueltage.us, que rastrea lEn las calles costeras fluía agua espumosa del océano. Los pronosticadores dijeron que se esperaba una inundación "catastrófica" de agua dulce a lo largo deLos meteorólogos advirtieron que el ataque aterrador del meteoro durará horas y horas, porque Florence avanzaba lentamente y sigue recibiendo energía del océano.Los vientos huracanados se extendían a 130 kilómetros (80 millas) de su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían en un radio de hasta 315 kilómetros (195 millas).Los vientos inclinaban los árboles o los derribaban al suelo y la lluvia caída de lado mientras Florence avanzaba tierra adentro. Los meteorólogos creen que el embate del meteoro dure varios días, dejando una amplia área bajo el agua, tanto por los aguaceros fuertes como por el aumento delEl viento silbaba y la lluvia azotaba las ventanas de un hotel antes del amanecer en Wilmington, donde la residente local Sandie Orsa permaneció sentada en un vestíbulo iluminado por luces dedespués de que se cortó la luz.

"Es tenebroso: el viento aúlla, la lluvia cae de lado y los escombros vuelan", dijo Orsa, quien dijo temer que las ramas de los árboles dañen su casa.

El ascendente nivel del mar ya tocaba la casa de dos pisos deen una zona de tierra rodeada de agua en Swansboro . Los vientos derribaron árboles por todas partes.El agua "las olas están rompiendo en mi propiedad, en una zona en la que normalmente hay pasto", dijo Copeland, un fotógrafo freelance para The Associated Press.Horas antes, las lluvias torrenciales que acompañan a Florence ya habían provocado inundaciones de agua marina en calles de zonas costeras y dejó a decenas de miles sin electricidad. LasEn Emerald Isle, Carolina del Norte, el agua alcanzó una altura de 1,92 metros (6,3 pies), agregó el Centro. Emerald Isle está a unos 135 kilómetros (84 millas) al norte de Wilmington. Los efectos de Florence sobre la región podrían durar varios días y dejar una ampliaprocedente del océano y la caída en forma de intensas precipitaciones.La intensidad del meteoro descendió a medida que se acercaba a tierra, concon la caída de la noche. Sin embargo, las autoridades advirtieron que su peligrosidad no deriva tanto de sus vientos sino de las fuertes lluvias, combinado con su avance lento. El gobernador de Carolina de Norte,r, advirtió sobre un desastre inminente.

"Lo peor de la tormenta aún no ha llegado pero estas son tempranas advertencias para los días venideros”, dijo el jueves. "Sobrevivir a la tormenta será una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia”.

Cooper solicitó ayuda federal adicional para desastres ante lo que su oficina calificó deen todo el estado.Más de 80.000 personas estaban sin suministro eléctrico cuandoy más de 12.000 personas estaban en refugios. Otras 400 personas ocupaban albergues en Virginia, donde las previsiones eran menos graves.