Aunque los monopolios están prohibidos, el miércoles directivos de Uber México comprobaron que al menos en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato funciona y lo peor, con apoyo de la autoridad.La compañía más importante de taxis ejecutivos del mundo no ha podido entrar al lugar, a los taxistas que tienen el control del aeropuerto no les gusta la competencia.Antes eran agresiones directas, pero ahora los monopolistas tienen una estrategia para que los taxis ejecutivos que se atrevan a pisar el aeropuerto sean detenidos por la Policía Federal y personal del Instituto de Movilidad.Así les pasó a los directivos que llegaron esta semana a Guanajuato, quisieron ver cómo funcionaba la aplicación en la entidad y terminaron comprobando el contubernio de las autoridades.Algo huele mal en la compra de las botas para policías y tránsitos que hace la Administración Municipal de León, aunque insisten en que todo el proceso ha sido transparente y apegado a la ley, la realidad es que al menos transparente no lo ha sido tanto.La Presidencia Municipal que encabeza Héctor López Santillana se niega a revelar el nombre del o de los funcionarios que establecieron las bases para la compra de estas botas, que por cierto resultaron un impedimento para que algunas empresas pudieran participar en el concurso.Por 15 días la autoridad municipal le ha dado vueltas a esta solicitud de información y ayer finalmente la respuesta fue que los datos no se pueden dar a conocer porque los muchachos del contralor Esteban Ramírez están auditando el proceso.Por esta razón a los panistas les gustan las auditorías, pues han resultado el argumento perfecto para esconder la información, el segundo paso es clasificarla como confidencial y así pueden pasar años, al final los más favorecidos con esta protección son los funcionarios que incurrieron en alguna irregularidad en el uso de los recursos de los guanajuatenses.Dos funcionarias que estuvieron involucradas en esta compra de botas han sido ya despedidas, se trata de Angélica Giovanna Arroyo Vargas, quien ocupaba el cargo de subdirectora de Contrataciones y Enlaces del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), y Gloria Guzmán Gordillo, ex directora de Adquisiciones del Municipio.No queda claro si los despidos ocurrieron también por las compras más recientes o sólo por las de noviembre del año pasado, pero el hecho es que ambas funcionarias no se mandaban solas, tenían jefes que también avalaron esas bases pero el Municipio se niega a decir quiénes las supervisaron.De poco han servido las fotos en que aparecen sonrientes y que presumieron el gobernador Miguel Márquez Márquez y su sucesor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, luego de la reunión de la Conago el 27 de agosto.Esa aparente cercanía no alcanzó para que AMLO incluyera a alguna ciudad guanajuatense en la lista de las 15 que busca detonar cuando inicie su sexenio; hay del Estado de México, Nayarit, Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pero de Guanajuato ninguna.López Obrador dice que se trata de ciudades con altos índices de violencia y marginación; eso les pasa a nuestros gobernantes por andar diciendo que en Guanajuato no pasa nada y escondiendo cifras de delitos, el Gobierno Federal prefiere apostar por otras ciudades.Esperemos que este no sea el principio de una línea que seguirán ambos gobiernos en los próximos seis años, unos escondiendo y otros sin voltear a ver a Guanajuato, pues los más perjudicados no serán los gobernantes en turno sino todos los que habitamos este estado.La bancada de Morena en el Congreso local ya tiene coordinador, para la próxima Legislatura que arranca el 24 de septiembre el pastor de los morenistas será Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.Con este nombramiento quedan completas las coordinaciones de los grupos parlamentarios: Jesús Oviedo por el PAN, Vanessa Sánchez del Partido Verde, José Huerta por el PRI y Ernesto Prieto de Morena.