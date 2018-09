Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Partiendo de las investigaciones de un reconocido experto como lo es Sergio López Ayllón, quien es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), actualmente su director general, considerado a la par del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de los más importantes del país y con gran impacto internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia Mexicana de Ciencias, del Research Commitee on the Sociology of Law, de la International Academy of Comparative Law y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, entre otras asociaciones. Ha participado en diversos cuerpos colegiados y actualmente es miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, del Center for U.S. and Mexican Law de la Universidad de Houston, desde hace cinco años jurado del Harvard - Stanford International Junior Faculty Forum. Previamente fue investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos señala con gran contenido reflexivo el Dr. López Ayllón, que el derecho a la información como libertad fundamental, se debe determinar si existe en el derecho mexicano un ‘‘derecho a la información’’ y es necesario preguntarse si existe una norma de derecho fundamental que establezca tal derecho en la Constitución Mexicana.La respuesta a esta pregunta es, en primera instancia afirmativa, pues la parte final del artículo 6o. constitucional establece que ‘‘El derecho a la información será garantizado por el Estado’’, sin embargo, este enunciado no nos dice qué es ese derecho, ni cómo, en su caso, lo garantiza el Estado. Es importante el análisis que se hace en cuanto al ‘‘derecho a la información’’ (o la libertad de expresión o la libertad de información) ya que comprende tres facultades interrelacionadas: Las de buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas, de manera oral o escrita, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento. En este sentido, tal derecho incluye las libertades tradicionales de expresión e imprenta, debido a que extiende la protección no sólo a la ‘‘búsqueda’’ y ‘‘difusión’’, sino también a la ‘‘recepción’’ de informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio.El derecho a la información en México como lo señala en su investigación, tiene restricciones explícitas que están enunciadas en los artículos 6, 7, 3 y 130 de la Constitución, 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otras disposiciones aplicables de los códigos penales y la Ley de Imprenta. Esquemáticamente se refieren a aquellas que vayan en contra de la moral, la seguridad nacional, la defensa del Estado democrático, el orden y la seguridad pública, la salud pública, así como el derecho a la intimidad o vida privada, el derecho al honor y la reputación. El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la citada información y su acceso, constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública-privada y mejorar la calidad de la democracia y respeto a los derechos fundamentales.En efecto, la vida democrática depende de la construcción de un espacio público informado. Así, en condiciones iguales, “cuanto mayor sea el grado de accesibilidad pública al derecho, de las decisiones judiciales junto con su justificación y de los otros documentos oficiales, tanto mejor es el Estado de derecho’’. Dicho de otro modo, sin información el Estado de derecho no es posible ni viable. Por ello, resulta indispensable, y urgente, una modificación en el régimen jurídico de la información en nuestro país, pues, a pesar de los debates de los que ha sido objeto, ha permanecido como uno de los sectores más reacios a una reforma integral que defina los sujetos informativos, sus prerrogativas, responsabilidades y obligaciones. El ‘‘vacío jurídico’’ existente, particularmente en las condiciones de cambio tecnológico, sólo fomenta la impresión de un caos y favorece los intereses creados.Así, la situación que guardan la legislación y la jurisprudencia mexicanas en materia de información se explica tanto por la ausencia de una política de comunicación social que permita estructurar coherentemente al régimen jurídico de la información, como por una formulación dogmática rigurosa de las libertades en materia de información.Lo anterior sólo podrá alcanzarse mediante un consenso político que incluya al Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil respecto de los objetivos, la función, los medios y las garantías de la información, el cual debería tomar en cuenta las condiciones económicas y tecnológicas de la información, en particular, la existencia de redes de información a escala global. Este consenso podría entonces traducirse en las medidas legislativas o reglamentarias correspondientes y en la creación de las instituciones apropiadas encargadas de la aplicación y evolución del marco jurídico. “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, Nelson Mandela”.