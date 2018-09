Las malas formas que no desaparecen

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRIAN, la mafia del poder, la partidocracia corrupta, los vividores del presupuesto, los acuerdos en lo oscurito, los traidores al pueblo de México y un sinfín de epítetos eran los que lanzaba López Obrador y las huestes de MORENA cuando eran oposición. AMLO dio incluso una lista de los partidos que él consideraba como miembros y/o cómplices de la llamada mafia y luego convenientemente se alió con uno de ellos (Encuentro Social). Lo habíamos dicho antes, Obrador contaba con un cúmulo importante de personajes impresentables que hacían difícil suponer que las cosas cambiarían en el fondo; la semana pasada la aprobación de la licencia que otorgó el Senado a Manuel Velasco es francamente vomitiva.Manuel Velasco Coello encarna la más viva imagen del cacique todopoderoso que hace y deshace a su antojo en su feudo. Logró modificar la constitución local en menos de 24 horas para que pudiera convertirse en gobernador sustituto de sí mismo y de esta manera, luego de rendir protesta como Senador, solicitar licencia y regresar a Chiapas.En una primera ronda de votación, la mayoría de MORENA votó en contra del otorgamiento de la licencia y horas más tarde, extrañamente volvieron a discutir el asunto y ahora sí le dieron el permiso. ¿A cambio de qué? Trascendió que el partido Verde cedería a MORENA sus diputados, con lo cual, el partido de Obrador tendrá mayoría constitucional. Bien habrá valido la pena otorgarle esa dispensa a Velasco a cambio de los diputados verdes, pero el canje puede resultar nocivo para la imagen de MORENA y para la inmaculada figura de AMLO que no se ha cansado de decir que ellos (MORENA) son diferentes y luchan por ideales, no por cargos. Del Verde ni nos sorprendemos, es un vil negocio, una vil partida de oportunistas que se venden al mejor postor, se acomodan a los cambios del poder y obtienen a cambio jugosas canonjías. Ahora quieren vender la estúpida idea de que a cambio de esos cinco diputados, acordaron dar apoyos a niños con cáncer, ¿Nos creen idiotas?Así pues, aun no toma posesión López Obrador y ya se dan muestras de lo que será el comportamiento de su bancada en ambas Cámaras. Lo que sea necesario, lo que haga falta con tal de conseguir el mayoriteo. No importa si en el camino pactan con lo peor de la política reciente en México.En una visita a Chiapas, AMLO se reunió con los gobernadores en funciones y electos de los estados del sureste por los cuales pasará el Tren Maya, que pretende detonar el turismo en esa región. ¿Cuándo harán la consulta para que el pueblo “vivo”, “sabio” y “avispado” determine la viabilidad del proyecto?Twitter: @gomez_cortina