Roban 'farderas' ropa en 4 segundos en tienda de la zona centro

No han detectado grupos de 'farderas'



"La semana pasada estuvimos haciendo visitas a tianguis, a la Plaza del Comercio para ver si tenemos ese tipo de reporte, lo que nos dijeron es que hay situaciones como que dejan conectado el celular y ya no está luego, pero por lo general las farderas son mujeres que por su vestimenta no llaman la atención", comentó.

En menos de cuatro segundos,empacados por la mayor de ellas, para después retirarse del local.Así se puede ver en el video enviado por trabajadoras del negocio a AM, quienes pidieron el anonimato, señalando que el robo se dio antes de las 2 de la tarde del 17 de agosto de este año.Al mes, larecibe un mínimo de tres reportes de robo en negocios con estas características, aunque no todos se denuncian, informó su titular,quien señaló que quienes más reportan son los comercios grandes.Contenido relacionado:El video muestra a tres mujeres, dos con camiseta azul y una con camiseta rosa, quienes aparentan estar viendo ropa de niña, mientras platican entre ellas. Una de ellas, quien se encuentra más cerca del área donde están las empleadas funge como el distractor, además de cubrir con su cuerpo a sus dos acompañantes.En el segundo 22 de la grabación proporcionada a AM, de los 38 segundos que dura el video, la mujer de rosado y lentes da un último vistazo, antes de que la tercera mujer, y quien parece la mayor de ellas, extiende con rapidez una bolsa negra donde ambas guardan los conjuntos.Acto seguido, la mujer mayor sale de la tienda con la bolsa negra llena de la mercancía robada, mientras que la mujer de la blusa rosa finge seguir viendo la ropa y la mujer de azul que sirve de distracción nunca deja de actuar como que está eligiendo conjuntos.Esta misma mecánica se puede ver en un video de un negocio, también de ropa, en la calleen el primer cuadro de la ciudad, donde, de acuerdo al propietario del local, quien también solicitó anonimato, el robo ascendió a cerca de 10 mil pesos.El hurto por parte de este grupo de farderos, en donde se dio la participación de hombres y mujeres, ocurrió el 5 de septiembre de este año, alrededor del medio día, robo que también quedó grabado en video.El propietario del local comentó a AM que fueron cerca de 8 personas las que participaron, algunos como distractores para los empleados y vendedores de las tiendas, otros ayudando a empacar la ropa en bolsas negras y quienes finalmente extraen la mercancìa del negocio, que se encuentra frente a Presidencia Municipal."Sin importarles lo mucho que cuesta mantener un negocio, se dieron el lujo de elegir lo que fuera de su agrado", lamentó el comerciante.señaló que no se tienen detectados grupos que se dediquen a este tipo de hurtos en los negocios de Irapuato, aunque tienen conocimiento de estos videos.El funcionario municipal dijo que incluso hay farderas que usan ropa ya con ciertos compartimentos para poder robar la mercancía, por lo que están realizando operativos en las zonas de comercio.indicó que también están trabajando con las autoridades y agremiados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, sin contar con reportes hasta el momento pues, explicó, muchas ocasiones los comerciantes sorprenden en el hurto a los 'farderos' o 'farderas' y llegan a un acuerdo de devolver o pagar la mercancía.