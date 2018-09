Jesús Molina, pareja de mujer que se arrojó al Malecón, declara que ella luchaba contra adicciones

“Es que ella estaba luchando contra la adicción, en Nuevo Laredo le vendían en una clínica una pastilla por 100 pesos, pero se cansó porque sentía que era una carga, se gastaba 200 pesos diarios, decía: “Ya estoy cansada de esta pastilla, en León hay algo mejor, de paso me llevo ropa para vender allá y saco más dinero”, pero le dije que eso era poco, pero decía “sí la hago porque allá conozco gente”, porque le iban a dar hospedaje, la puso fácil, pero cuando llegó me llamó que la droga que compró aquí no le cayó bien”, contó Jesús.

“Todo le salió mal, la ropa la remató en 200 pesos, la droga que tomó aquí no la puso como ella quería y comenzó a llamarme para mandarle dinero o que viniera por ella, primero le mandé 500 pesos, luego mil 800, pero ese dinero ya no lo pudo cobrar, había perdido la tarjeta y su credencial”, eso fue lo que la amiga de Erika le dijo a Jesús.

“Me dijeron que se escapó del hospital, me imagino que como no tenía su dosis de droga, se desesperó y las personas que están en ese estado han de ver las cosas perdidas, ha de haber pensado que ese era el final y por eso tomó esa decisión”, expresó Jesús.

“Quizá mi misión en la vida era ayudarla, hacer que se bautizara y tratar de que tomara otro camino, ahora ella está mejor”.

Erika Gabriela, viajó desdea León buscando sentirse bien, pero estar sola en ciudad, incomunicada de su novio, sin dinero y bajo los influjos de alguna sustancia, la hizo tomar la decisión de arrojarse alSu pareja actual, platicó que la dama ya presentaba síntomas de depresión, incluso la droga y la cerveza ya no la estabilizaban. Jesús Molina Martínez de 61 años de edad, era la pareja de Erika desde hace aproximadamente año y medio. Ambos son de, Tamaulipas y desde que se conocieron, Jesús supo que tenía que ayudar a Erika, pero ella decidió cambiar su destino en León.A finales del mes de agosto, Erika llegó a esta ciudad, le había dicho a Jesús que ya no se sentía bien y que si suno le respondía más las llamadas, era mejor vivir en otro lugar.Erika viajó desde Tamaulipas hasta León, aquí buscó a conocidos, al menos eso lo que le dijo a suPor 50 pesos diarios, Erika se quedaba en un hostal con una amiga, pero comenzó ay el martes perdió todas sus pertenencias.Erika se sintió mal, decía que le dolía el pecho y fue all, la atendieron y médicos descartaron que tuviera algún malestar cardíaco.Erika se lanzó al cauce del Malecón del Río, policías la vieron y pudieron sacarla al llegar alParamédicos que la llevaron al HGL, agotaron sus esfuerzos para dejarla con vida en la sala de emergencias. Erika falleció horas más tarde, sufrió severas fracturas en todo el cuerpo al caer al Malecón.Su hermano y su novio llegaron a León para reclamar su cuerpo,apenas fueron informados de lo sucedido. Elde Erika les fue entregado y trasladado a Tamaulipas, donde su familia le daría el último adiós.