“En el caso de Guanajuato, muchos estudios de animación han venido a asentarse aquí, existen al menos veinte en el Estado, que producen películas y animaciones”, precisó Martínez Rojas.

Ayúdate de una celebridad

Guanajuato consume



“El potencial es enorme, (debemos) generar la cultura en el uso de marcas, Guanajuato tiene un potencial enorme junto con Jalisco, ya que muchos estudios de animación están en esta zona”, puntualizó.

Panorama

Desconocen uso de licencia



“Queremos venir a León, a provocar que se sume a la carrera de mercadotecnia para generar esa cultura”, externó el titular de Promarca.

tiene un alto potencial dentro de la adquisición depara el uso deEn particular, los fabricantes PyMes pueden aprovecharlo para generar mayores ventas detalló, David Martínez Rojas, director de Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas (Promarca).Integrar un personaje o celebridad a la imagen de una marca puede dar un incremento del 30% a las ventas y al valor de un producto.Por ejemplo: desde los estudios de animación de Guanajuato podrían generar y prestar sus personaje para cobrar una regalía, el fabricante al usarlo ofrece un producto diferenciado “personajes generados en un estudio en México”.De esta forma trabaja Disneylandia que surgió como un estudio de animación, recordó.En Guanajuato un promedio del 5% de empresas están relacionadas con el consumo de licencias esto representa un número menor de 50 compañías.La asociación conjunta un total de mil licencias disponibles para México, de las cuales el 20% son personajes nacionales.El sector de licenciamiento de marcas en México es joven, explicó el directivo no es mayor a 25 años. Sin embargo el corte de 2018 señala que los productos con licencia generaron ventas por 2,450 millones de dólares.Esta cifra representa el 2% de las ventas que se producen en las cadenas comerciales. En otros países los productos con licencias abarcan el 10%, de ahí el potencial de crecimiento, explicó el titular de Promarca.El desconocimiento en el uso de licencias es la principal razón de su desaprovechamiento, detalla Rojas, que compañías como Bimbo y Coca-Cola lo han entendido muy bien, empresas de calzado hay pocas.A esto se suma que en las universidades no se crea el conocimiento en estos temas. “No hemos encontrado en la universidad temas relacionados con el uso de licencias”.

