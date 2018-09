“Estamos impactando de alguna u otra forma a un 14% de las personas en el Estado, se trata de personas que en la últimas semanas pidieron al menos un viaje y conductores que en ese mismo lapso han hecho un servicio, por esa razón el crecimiento que hemos tenido en Guanajuato es de gran orgullo para nosotros”, destacó Saúl Crespo Laborem, gerente de comunicación de Uber México.

Crece en Guanajuato



“Cuando llegamos a Guanajuato estaba en un 4.9%, ahora oscila en un 3.5%, el análisis mide el impacto en seguridad, económico, turismo y hemos detectado cosas muy interesantes... cuando un estado se mueve, la región se activa, cuando las personas tienen posibilidad de ir a estudiar, trabajar en un medio seguro, confiable, económico, de forma rápida la gente se mueve y, se mueve más”.

Empresa de tecnología



“No somos un medio de transporte, somos una empresa de tecnología que lo que hace es proveer de esa tecnología a una persona que tiene un carro y ofrece un viaje con otra que quiere que lo traslade de un sitio a otro”.



“A diario nuestro trabajo es intentar satisfacer al usuario, y tenemos que identificar necesidades específicas de cada región. En Guanajuato llevamos 3 años aproximadamente, va avanzando muy bien, el crecimiento es sostenido, como zona de turismo comienza a demandar nuevos sistemas y, en el momento que tengamos claro que los guanajuatenses y turistas nos piden llegar a otro municipio un nuevo formato, así lo haremos”.

Movilidad, a la espera



“Estamos en un momento en el que está por resolverse el amparo para que el juez dictamine a qué lado se inclinará la balanza, eso va suceder en los próximos días, como consecuencia a eso se habrá una serie de escenarios que considero no es el momento de analizar qué sucederá, sino ha sucedido”.



Añadió que “la regulación que teníamos y contra la cual nos amparamos es porque tenía una afectación directa a lo que somos, esa regulación nos estaba intentando regular como si fuéramos una empresa de transporte público, cuando no somos eso, sucede una discordancia, se está en la revisión y habrá que seguir a la espera”.

Dispuestos a dialogar

enregistra 770 mily 11 milLas cifras son generadas por la presencia que tiene la compañía encapital, así comoDe acuerdo con análisis internos que se han realizado en Uber, el directivo comenta que encontraron que desde su llegada a Guanajuato, la tasa de desempleo se ha reducido en 1.4%, esto no únicamente por los 11 mil emprendedores que son parte de la plataforma, sino la movilidad que han generado, explica.Dejó en claro que el objetivo de Uber no es acabar con el servicio de taxis, pues en la actualidad tienen presencia en 600 ciudades del mundo y, en todas se mantiene y la razón es que porque ellos están dirigidos a otro mercado.A la pregunta de si en Guanajuato se proyecta integrar a su cobertura nuevos municipios y en las ciudades ya existentes nuevos formatos de servicio, Crespo Laborem contestó que todo dependerá de la necesidad de la plaza.Respecto a la movilidad, recordó que en este momento Uber trabaja en Guanajuato bajo un amparo que esperan pueda resolverse antes de concluir septiembre, pero aún no existe fecha oficial.Enfatizó que ellos no se niegan a estar regulados, que están dispuestos a dialogar y contar al gobierno lo que son y en función de eso, que ellos consideren cómo regularlos, para luego Uber cumplir.“No hay más, no intentamos escapar de entregar un registro, ya lo hemos hecho en Guadalajara, Estado de México, donde son regulaciones un poco más avanzadas y tienden a pensar en el desarrollo económico, cuando llegamos a Monterrey en lugar de meternos en cualquier cajón, nos dijeron deja pensar en cuál lo haremos, seguimos a la espera, pero no nos han metido a fuerza en un cajón que no somos”, apuntó.

