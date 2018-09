Ciencia y tecnología

El director general de lapara el Desarrollo Industrial, Li Yong, expresó estarenconReconoció ely sude los últimos años, por lo que buscará apoyar en la conexión con mercados y programas internacionales de desarrollo.El directivo tuvo una reunión con el gobernador electo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Mauricio Usabiaga, quien será el próximo Secretario de Desarrollo Económico Sustable en el Estado, además de la plana mayor de industriales que asistieron a la Reunión Anual de Industriales (RAI) en la Ciudad de México.Li Yong les compartió que su visión no se basa en proyectos tradicionales, sino en políticas industriales innovadoras, ciencia y tecnología.En la reunión estuvieron presentes los empresarios Ricardo Alaniz, coordinador de Concamin zona Bajío; José Abugaber Andonie, secretario de Concamin Nacional; Roberto Novoa, Mario Medrano, Roberto Plasencia Torres, Franco Padilla, Marisol Ruenes, ex presidenta de Amexme León; Pedro Camarera, ex titular de Cicur; Javier Plascencia, ex presidente de Ciceg; Luis Ernesto González, Alejandro Gómez Tamez, directivo de la Ciceg; Juan Carlos Muñoz; Enrique Muñoz, al frente de Canacar Nacional; Jorge Solalinde, de la Canieti; Ernesto Vega, de Cicur y Daniel Tavarez, de Apimex.Posterior a la reunión asistieron a la cena de gala en donde estuvo presente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

