Reabre el FIC Plaza de Gallos

Después de más de cuatro décadas de permanecer fuera de servicio la Plaza de Gallos, vestigio de la época colonial, volverá abrir sus puertas al público.Será la obra “As you like it”, de William Shakespeare, la que, con la compañía de Teatro Estatal de Drama Marjanishvili, de Georgia, se presentará en el redondel, como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino en León.“Estamos muy orgullosos porque este año podremos activar la Plaza de Gallos como un recinto que albergará proyectos creativos dentro del FIC”, dijo Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León (ICL).Desde el 2001 León fue incluida en la programación del festival de cultura más importante de América Latina, y este 2018 no será la excepción, según se dio a conocer en el Teatro Bicentenario donde se realizó la presentación oficial de los eventos a realizarse del 11 al 27 de octubre.“Este 46 Cervantino para León es una edición cuantiosa en actividades ya que a lo largo de tres semanas tendremos 28 representaciones escénicas y nueve exposiciones, varias de ellas arrancadas desde hace algunas semanas”, compartió el director del ICL.El FIC en León arrancará el jueves 11, en el Teatro Manuel Doblado, con la presentación del coreógrafo de cine, Ashely Lobo y su compañía The Danceworx | Navdhara India Dance Theatre, quienes por primera vez pisan territorio Azteca.La directora del Cervantino, Marcela Diez, resaltó la importancia de la presentación del coreógrafo y su puesta A passage to Bollywood como uno de los espectáculos más importantes de la India, que participa como país invitado.Durante el evento se hizo una retrospectiva en la que ‘voltearon’ a ver el pasado cuando las actividades del FIC se realizaron por primera vez en León, viendo los alcances que han logrado con la suma de sedes e instituciones en beneficio del público.“Estoy muy agradecida por toda la colaboración, por toda esa apertura que encontramos en el Forum, el Instituto, en las universidades, de verdad, yo creo que el festival no podía haber crecido como lo ha hecho sin el apoyo de este nudo en la ciudad de León”, dijo Marcela Diez.Se resaltó que el Proyecto Ruelas busca acercar la cultura a todo público por medio del teatro comunitario, que en esta ocasión se presentará en las Plazas de la Ciudadanía Griselda Álvarez y Efraín Huerta, así como en el Centro Cultural y Ecológico Imagina, sin costo para los asistentes.“El Proyecto Ruelas es uno de los más queridos del festival porque es esta vinculación con las comunidades para que se acerquen al teatro, para que lo vean como una opción de reflexión y de vida”, comento Marcela.En 17 años de actividades en León la Universidad De La Salle Bajío y la Universidad de Guanajuato (UG) campus León se han sumado como sedes a la fiesta de la cultura, complementando los recintos del Forum Cultural y del ICL.También estuvieron presentes Arturo Joel Padilla, director general del Forum Cultural Guanajuato así como Elena Macías, directora del Museo de La Salle y Laura Lozano, coordinadora de vinculación de la UG Campus León.La participación de La Salle en este recibimiento a la India dentro del FIC, es con la presencia de la maestra de yoga hindú Diti Kirit Vora quien impartirá dos master class abiertas al público en el auditorio Universum Nostrum.Por su parte la UG presentará un ciclo de cine con 9 filmes en la terraza del campus León sede Forum, sin costo, evento realizado en colaboración de la Cineteca Nacional. Todas las funciones serán a las 8 de la noche.“Este acercamiento que estamos logrando hacer con las universidades, con las personas de las brigadas cervantinas, es para jalar a los estudiantes no sólo como espectadores, porque creo que lo que toca a futuro es no sólo tener espectadores, sino tener una población participante dentro del Cervantino y poco a poco estamos entrando a ese futuro”, finalizó.L’ChaimDía: Domingo 14País: Países BajosLugar: Casa de la CulturaHorario: 7 de la nocheCristina PlataDía: Jueves 18País: ColombiaLugar: Calzada de las ArtesHorario: 8 de la nochePlásticoDía: Lunes 15País: CanadáLugar: Teatro María GreverHorario: 5 de la tarde y 7 de la nocheAs you like itDía: Miércoles 17 y jueves 18País: GeorgiaLugar: Plaza de GallosHorario: 08 de la nocheCómo llegar aFuenteovejunaDía: Sábado 20País: MéxicoLugar: Plaza Efraín HuertaHorario: 5 de la tardeSan Pascualito ReyDía: Viernes 26País: MéxicoLugar: Plaza FundadoresHorario: 7:30 de la nocheEstado VegetalDía: Sábado 20País: ChileLugar: Teatro María GreverHorario: 7 de la nocheCabezaDía: Sábado 27País: EspañaLugar: Teatro María GreverHorario: 7 de la nocheCosto: $165Damir Imamovic’Día: Domingo 21País: BosniaLugar: Calzada de las ArtesHorario: 7 de la nocheCosto: Sin costoYoga conDimitri Kirit VoraDía: Sábado 27País: IndiaLugar: ULSABHorario: 10 y 12 horasTúnel Memoriay ToleranciaDía: Martes 9País: MéxicoLugar: Calzada de las ArtesHorario: 12 del díaa MacañaDía: Sábado 13País: MéxicoLugar: Centro ImaginaHorario: 5 de la tardeCosto: Sin costoYerba santaDía: Viernes 12País: MéxicoLugar: Plaza Griselda ÁlvarezHorario: 5 de la tardeCosto: Sin costoA passageto BollywoodDía: Jueves 11País: IndiaLugar: Teatro DobladoHorario: 8 de la nocheCosto: De $126.50 a $286Ozone RaagaDía: Sábado 13Género: MúsicaPaís: IndiaLugar: Teatro María GreverHorario: 7 de la nocheCosto: $165Filarmónica CDMXDía: Sábado 17Género: MúsicaPaís: MéxicoLugar: Teatro BicentenarioHorario: 7 de la nocheCosto: De $70 a $390