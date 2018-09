Se la robaron a GGG... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 16, 2018

En las tarjetas se la dieron a Canelo. Para mí ganó GGG. Otro robo en Las Vegas. — Diego Balado (@DiegoBalado) September 16, 2018

Otro robo a #GGG . #Canelo gana y le quita el invicto a #Golovkin — Ana Jurka (@AnaJurka) September 16, 2018

BOXING IS A JOKE...



QUÉ BURLA ES EL BOXEO...



¿Canelo? ROBO #CANELLOGGG2 — herculez gomez (@herculezg) September 16, 2018

¡Vaya ROBO! Canelo JAMÁS ganó la pelea. — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) September 16, 2018

Urge el VAR en el boxeo, también los jueces fallan en el Box — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) September 16, 2018

Robo más el canelo que Duarte y Peña juntos. — Hector Leal (@Hectorlealvlogs) September 16, 2018

Fox Sports le da victoria a Golovkin

Fox Sports le da victoria a Golovkin

Canelo Álvarez ganó la pelea, por decisión dividida, a Gennady Golovkin. Para Diego Balado, de Univisión Deportes, tras la decisión final al peleador kazajo. El comentarista de ESPN y ex jugador, también acusando robo en la pelea. El ex árbitro señalando que fue más grande que lo hecho por Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. En una publicación hecha en Facebook, Fox Sports le dio la victoria a Golovkin.