¿Vas a apostarle al 'Canelo'? Antes debes leer esto

El mundo de las apuestas se ha transformado con la creación de distintas plataformas donde ya no es necesario acudir a un lugar para poner “a jugar” nuestro dinero, y tener la incertidumbre de ganar o perderlo. Los deportes han sido un punto importante para el crecimiento de estos sitios.

Francesco de la Rosa, especialista en apuestas sobre deportes, nos platica cuál es el escenario en el que las estadísticas también pelearán en el combate entre el pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, y el kazajo, Gennady Golovkin. Además, Francesco resalta que sin importar que esta sea una revancha, la taquilla y audiencia en televisión tendrán un impacto para millones de personas alrededor del mundo.

“La pelea que vamos a presenciar el sábado será la tercera con mejor registro en taquilla hasta ese momento en la historia del boxeo. Eventos de esta magnitud no se repiten mucho”, afirma.

Previo a la pelea entre Canelo Álvarez y Golovkin, cómo se han movido las apuestas, ¿quién es el favorito para ganar la pelea?

"Si hablamos sobre dinero en las apuestas la tendencia aquí en México es clara, cualquier momio, cuota o probabilidad. Los usuarios van apostar a que Canelo gana el combate. Puede ser atractivo resaltar el hecho de que la primera pelea en septiembre del 2017 terminó en empate y los suertudos que apostaron a empate en esa ocasión ganaron 23 veces la apuesta (la cuota era de 23 o 2200 en americano), es decir que ganaron 2 mil 200 pesos por cada 100 pesos arriesgados", responde.

Otro aspecto que es interesante resaltar son las probabilidades de que sea un combate largo, las cuales son mayores a las probabilidades de que sea un combate veloz.

Los sportsbook del mundo piensan que será un combate largo, es suciente mirar la cuota de la línea OVER 11.5 ROUNDS para entender que se piensa que el combate va a durar todos los 12 rounds (75% OVER 25% UNDER).

Entre las mismas estadísticas y viendo el resultado de la primera pelea donde hubo empate, ¿Hay probabilidades de una tercera pelea?

"La pelea que vamos a presenciar este sábado será la tercera con mejor registro en taquilla hasta ese momento en la historia del boxeo. Eventos de esta magnitud no se repiten mucho. Además, será la oportunidad de devolverle al boxeo algo de la reputación que ha perdido", dice.

¿Es en el boxeo donde se hacen más apuestas, o qué otros deportes destacan?

Responde que "el boxeo denitivamente es uno de los favoritos. Otros deportes en los que más se apuesta son el fútbol, el béisbol y el fútbol americano".

¿Se necesita ser un experto en las estadísticas del deporte para apostar y tener éxito?

"No se necesita ser experto para apostar, a veces juega la suerte y no tanto la estadística. La intención es divertirse y poner a prueba lo poco o mucho que sabes de los deportes".

¿Qué consejos nos darías para entender las estadísticas o solamente nos dejamos llevar por nuestro instinto?

"Si te quieres guiar por las estadísticas, se puede tomar en cuenta el número de peleas ganadas, peleas empatadas, peleas perdidas, la edad del boxeador, el estilo, la categoría y los contrincantes anteriores".

"El momio usualmente nos muestra quién es el favorito. Si para el boxeador que escoges paga más para ganar menos, quiere decir que es el favorito. Aunque a veces el momio solamente puede indicar que la mayoría de apuestas se están cargando a un boxeador".

Con el crecimiento de estas aplicaciones de apuestas, ¿los sitios como los casinos se han visto afectados?

"La oferta de casino y la de sportsbook son complementarias. El público de las apuestas en deportes es diferente de los que se juegan slots o bingo cantado".

Por lo tanto, las apuestas en deportes no quitan porcentajes al mercado del casino, lo complementan.

¿Cree que los jóvenes se sientan atraídos por apostar con estos sitios de apuestas?

"Cuando hablamos de deportes, las apuestas suelen ser muy atractivas para todos los mayores de edad.

"Ver un gran evento deportivo con una apuesta tiene mucho más adrenalina. Ver un combate de boxeo un sábado noche con tus amigos... no puede faltar una apuesta".