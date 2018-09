“Gracias a mis amores que me apoyaron, ¡pero sobre todo gracias a los que no! ¿Y saben qué? Quiéranse mis amores, amen su cuerpo y nunca dejen de hacer ejercicio, porque eso, eso es saber VIVIR”, escribió junto a al video que publicó.

“Mis amores no saben cómo me encanta de que anden tan preocupados de cómo vaya a hacer ejercicio”, comienza sarcástica. “De aquí saliendo como me ven, me voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio porque yo hago ejercicio como se me pegue la gana”. “...yo, La Méndez, hago ejercicio como yo quiero”, dijo la cantante.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lucía Mendez hizo un post en su cuenta de Instagram para ‘ agradecer' la atención y preocupación de todos sus seguidores, luego de que éstos hicieran críticas y comentarios en redes sociales por su ‘outfit’ para ir al GYM.Hace algunos días, la cantante también hizo un post en sus redes personales, en el que saludaba a sus seguidores desde el GYM, sin embargo el look que eligió no era el ‘ indicado’ para hacer ejercicio por lo que los comentarios y burlas no tardaron.Y es que la opinión de los seguidores se desató luego de ver la la actriz en una caminadora con lentes y un chaqueta floreada 'cero sport’.En respuesta, La Mendez se volvió a grabar para agradecer -del modo más sarcástico posible-todo el apoyo y atención que le ponen sus seguidores.En dicho video, la cantante aparece sentada en un sofá rojo y vestida en 'sus mejores galas’, con las que asegura se dirigiría al gym "porque le daba la gana”.Sigue leyendo: