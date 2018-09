Sergio Sepúlveda

Qué escondidito teníasuconEl conductor del programa, publicó en su cuenta deunaen la que aparece junto a laEl recuerdo capturado pertenece a los, cuandoquería ser parte del elenco de la películade 1995, en la que además de, actúan Ernesto Gómez Cruz, Bruno Bichir y las primeras actrices Delia Casanova, María Rojo y Margarita Sanz.“#tbt 1995 cuando hicepara galán de mi queridaen”, escribió el también productor del matutino como pie de la instantánea.Sus seguidores le dijeron aque fue un hombre con mucha suerte por haber conocido a la veracruzana.También expresaron quele ha sentado estupendamente a, porque ahora luce mucho másOtros fans escribieron que, en dicha, tiene un parecido con la actrizanai.nice: “Se parece a Ana La Salvia”.ivonnealfaros: “Órale! Qué padre foto!! Muy galán y Salma jovencita”.crunkreyesGenial: “Photoshop”.lucia.espinosa.796: “Me sigo preguntando, que edad tienes???”.Antoniogutierrez2254: “Pillin”.Lolyxiomaraortiz: “Cuantos años tienes entonces?”.Carlosnunezrubi: “Y para qué papel audicionaste mi estimado Sergio?”luci.reyes: “Wow a esa mujer no le.pasa el tiempo!!”.Capris110994: “Qué padre foto te vez guapísimo”.marisolfloresv71: “Es muy bajita de estatura ella?”.Chrisnashira: “Que guapo”.falconailyn: “Estás mejor ahora! @sergesepulveda jejeje”.lizv8074: “Genial, no puedo con las medias”.Marilupcastillo: “Órale! Que galán”.freddy__es_mio_: “Y por que no quedaste en ese papel, lo hubieras hecho muy bien”.ENTÉRATE: