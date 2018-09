Los choques culturales y lingüísticos son inevitables cuando uno llega a vivir a un nuevo país. Es muy probable que ese proceso lo hayan vivido los más de 130.800 españoles que actualmente residen en México, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

Hay quien decide unirse a comunidades virtuales para sentirse más acompañado en el proceso de adaptación, compartir noticias del país de origen y comentar las peculiaridades del país de acogida. Por ejemplo el grupo de Facebook Españoles en México, que tiene más de 10.000 miembros. Verne se ha unido a él de manera temporal para investigar cuáles son las cosas que más pueden desconcertar a los extranjeros al llegar a este país.

Fue un usuario del grupo quien lanzó la pregunta: "¿Cuáles son las cosas que no entienden los españoles cuando llegan a México?". Elegimos las mejores respuestas entre más de 130 comentarios, que revelan mucho de la cultura mexicana y un poco de la ibérica. Las cosas de México o de los mexicanos que han confundido a los originarios de España se presentan a continuación divididas en temas, de forma anónima y con permiso de los administradores del grupo.

Lengua

1. Yo no entiendo que los mexicanos respondan ¿mande?: yo ni mando ni nadie me manda.

La relatividad del tiempo

Personalidad

Costumbres

Comidas y bebidas

Medio ambiente

2. Cuando contestan por teléfono ¿buenoooo?, como si esperaran a que digas maloooooo...3. Yo me volvía loca con la expresión su casa de usted, ahora me encanta.4. A mí me encanta que a todo se le diga gracias y por favor. Aunque odio los diminutivos con todas mis fuercitas.5. Las palabras popó y pipí. La primera vez no me podía creer lo que oía. Y se escandalizan porque uno dice caca, pis y culo.6. Cuando te dicen que hay que parar el camión parece que vayas a hacer autoestop [pedir aventón].7. Que las verduras no se cuecen sino que se cosen… ¡Muero!8. La palabra calientito con i [en España se dice calentito]. O el pior, miar, etc.9. La impuntualidad sin castigo.10. La expresión luego-luego. Cualquiera que llegue por primera vez no lo va a entender. Yo pensaba que si luego era dentro de un rato, luego-luego sería dentro de dos ratos. ¡Y no: resulta que era ya!11. Mexican time [el tiempo mexicano]: Ahorita quiere decir 'lo haré cuando quiera si es que quiero'.12. ¡Ahorita no, joven!13. No entiendo que luego-luego exprese una idea temporal de cercanía y ahorita de lejanía. Sigo trabajando en aprender la de siempre sí y siempre no.14. ¿Y qué tal el ya casi? Primo hermano del ya merito...15. No entiendo la virtud-defecto de los mexicanos de no saber decir NO.16. Le dan cien vueltas a las cosas.17. Cuando en vez de decir no, te dicen gracias.18. No entiendo lo sentidos que son los mexicanos.19. Cómo conduce la gente. Luego te explican que el carnet [licencia de manejo] lo compras en el súper y ya se entiende todo. [En realidad no se compra en el súper pero es verdad que el proceso para obtener la licencia es bastante laxo: en la Ciudad de México no se hace un examen de manejo].20. Los viene-viene o franeleros [personas que te dan indicaciones para estacionarte en la vía pública]. Y les tienes que dar dinero, si no en las siguientes ocasiones te dejan un recuerdo.21. La manía de tener que saludar de beso a toda la oficina.22. La tranquilidad con la que los mexicanos se lo toman todo.23. El ketchup y la mayonesa fuera del refri una vez abiertos.24. Los motoristas sin cascos y los conductores sin cinturón.25. La gente en las cajuelas de pick-ups como si fueran cabras.26. Que se dé propina por todoooooooo.27. No entiendo la manía que tienen los mexicanos de ir al cine a leer subtítulos: te pierdes todos los detalles buenos de las pelis. Prefiero leerme el libro o ver la película traducida.28. Y qué decir de una fiesta de 15 años: son pintorescas.29. Y la presentación de los niños al templo (iglesia) a los tres años: fiestas de cumpleaños de bebés superiores a fiestas de bodas españolas.30. A mí me desespera que piensen que no se puede comer huevo después de hacer coraje (enfadarse), o que piensen que un bollo de pan (bolillo) te va a hacer superar un susto.31. O que la bilis se derrama… y hay que recogerla.32. Pretenden curarse con hierbas amargas la diabetes. Y comen culebras y grillos para el cáncer.33. Me molesta cuando preguntas algo, como una dirección, y no saben pero se lo inventan grrrr.34. Lo que no entendí ni entiendo de México es la pasión de algunos por los Table Dance. Que ganas de que te bajen el dinero y encima de que vuelves a casa más pobre, ni te han quitado la calentura, al contrario.35. Si eres extranjero y más moreno que ellos te llaman güerito.36. Cuando preguntas por un producto te dicen: ‘¿Qué crees? Ya no lo manejamos’. Eso quiere decir: 1. No lo han tenido nunca 2: No saben ni de qué producto se trata.37. La cerveza con hielo, el clamato como concepto. Amo las micheladas, que conste, pero no se entienden al aterrizar.38. El dominio del [brandy] Torres sobre las demás bebidas.39. Que el menudo para la cruda [resaca] no puede faltar.40. Las guajolotas [torta de tamal] me superan: aún no me explico esa combinación del bolillo con el tamal.41. Que muchos tipos de comida pican.42. No entiendo eso de que no se puede o es raro comer huevo fuera del desayuno o por la tarde. Como solo lo comen en la mañana, salirse de eso que han visto desde pequeños es raro y lo anulan.43. Que los contenedores de basura brillen por su ausencia. Ya no te digo nada de reciclar. [Desde el pasado 8 de julio, se recicla la basura por ley en la Ciudad de México].44. Que el agua del grifo no es potable.45. Los puestos al lado del metro.46. Yo no entiendo que siempre te sirvan las tartas [pastel] en una servilleta o en un vaso de plástico. En vaso de plástico te pueden servir cualquier cosa.47. Te pueden servir un zumo [jugo] en una bolsa, de hecho es lo normal.48. Los platos de plástico dentro de una bolsa de plástico en los sitios de tacos.