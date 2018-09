Atribuyen encharcamientos en nuevo Cinturón Vial a escurrimientos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La gran cantidad de lluvia que cayó la noche del viernes ocasionó un encharcamiento en dos carriles del Cuarto Cinturón Vial en Irapuato, tramo que fue inaugurado apenas el pasado miércoles 12 de septiembre.Los escurrimientos naturales del Cerro de Arandas ocasionaron que la boca de tormenta no pudiera desfogar de forma rápida la gran cantidad de agua que cayó, ocasionando que sólo quedara un carril abierto para la circulación de vehículos.Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil indicó que no existió problemática con la línea de drenaje, pues la alcantarilla funciona de manera correcta, y refirió que estarán pendientes de este tramo durante toda la temporada de lluvias.“Se saturó, empezó a brincar el agua hacia la pista de rodamiento, más o menos en el lapso de una hora, hora 20 empezó a bajar, no hubo mayor problema”, dijo.El director de Comunicación Social de la Secretaría de Obra Pública, David Olivier Gutiérrez indicó que todas las obras son perfectibles, y que las lluvias les permiten ver las áreas de oportunidad; agregó que están en comunicación con el municipio para remediar la situación.La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), informó que a partir 7 de la noche que empezó la lluvia, personal adscrito a la Gerencia de Operación y Mantenimiento realizó recorridos para verificar la puesta en marcha y funcionamiento de cárcamos en zonas susceptibles a acumulación de agua pluvial.Las colonias que presentaron encharcamientos a nivel de guarnición fueron Galaxias el Naranjal y el acceso a Campestre Las Flores, las cuales quedaron libres de encharcamientos alrededor de las 11 de ña noche.Las avenidas encharcadas fueron el paso a desnivel del Cuarto Cinturón Vial, que se desfogó con el equipo de bombeo del cárcamo, e indicaron los drenes pluviales de la zona alta del Cuarto Cinturón Vial no presentaron problemas para la canalización del agua de lluvia.En el cárcamo 1 de Las Plazas se registró un precipitación acumulada de 14.8 milímetros, en el cárcamo 14 de calle Lagunilla una precipitación de 3.5 milímetros, en Oficinas Centrales de Japami fueron 2.9 milímetros, en el cárcamo 23 de Villas de San Cayetano se registraron 7.1 milímetros y en el cárcamo 26 de 1° de Mayo una precipitación acumulada de 10.5 milímetros.