Sin publicar acuerdo que valida a Veras Godoy como presidente del Congreso

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha hecho público el acuerdo con el cual reconoce a Humberto Veras Godoy como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local durante el primer año de la Legislatura.

En tanto, la página del Congreso local solo muestra el acuerdo que reconoce a Pérez Perusquía como presidenta de la Junta de Gobierno.

Luego de concluir la sesión constitutiva el miércoles pasado, el exrector de la universidad estatal declaró que el acuerdo que lo avala está firmado por diputados de Nueva Alianza, PRD y PT, sin embargo el documento no ha sido transparentado.

Incluso, el diputado Crisóforo Rodríguez Villegas, emanado del Partido Encuentro Social (PES), se sumó a la bancada de Morena.

Durante entrevista, señaló que solo recibe órdenes de sus líderes estatales, nacionales y de su coordinadora de bancada Viridiana Jajaira Aceves Calva, quien llegó al Congreso bajo las siglas de Nueva Alianza, pero después se cambió al PES.





“Yo estoy aquí para recibir órdenes, si mi líder me dice hoy te tienes que vestir así, así me visto porque tengo que respetar a mis líderes, aquí hay lineamientos y se tiene que respetar a quienes deciden, si no nos perdemos”, expuso.