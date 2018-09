Desaparecen dos policías tras ir a fiesta

YA SE NOTIFICÓ A FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LOS DESAPARECEN

adscritos al Grupo de Operaciones Tácticos Especiales de la policía municipal de Ahome que desaparecieron el pasado martes por la noche, luego de asistir a una fiesta particular, se encuentran en calidad de no localizados.secretario del ayuntamiento dedio a conocer que los datos que se tienen, es que estos dos agentes especiales, el día de asueto, asistieron a una fiesta particular, sin que se tengan mayores datos de su paradero.Sus familiares argumentaron que estos recibieron la instrucción de trasladarse a, el lunes pasado a presentar sus exámenes de control de confianza, se conoce que estos cumplieron con este requisito y el martes por la tarde regresaronEl secretario del ayuntamiento de Ahome externó que la desaparición de estos dos elementos del Grupo de Operaciones Táctico Especiales ya fue notificado a lala cual abrió una carpeta de investigación para ubicar su paradero.Comentó que dado que los datos de la investigación tienen carácter de reservado, no se puede emitir mayor información de este caso.Los familiares de ambos agentes policiacos exigieron que se investigue que sucedió con ellos, ante los antecedentes que se tienen, de los tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán que fueron desaparecidos por grupos armados el año pasado.Según los registros,en puntos distintos de la capital del estado, grupos armados levantaron elementos de seguridad Pública, el primero de ellos fue elcuyo cuerpo fue descubierto meses después en una fosa clandestina, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.En intervalos de tres días, los agentesfueron víctimas de levantones por hombres armados que irrumpieron sus hogares, por lo que la Fiscalía General del Estado aún mantiene su búsqueda.