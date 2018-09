"Si hay investigaciones abiertas, se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo, eso va a depender del Poder Judicial", afirmó en entrevista.

"Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción".



"Sí, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso", dijo.



"Sí, porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos", replicó.



"Entonces, agarrando 'que el Gobernador de no sé qué estado, qué barbaridad, que la Secretaria no se qué, que el

Presidente Municipal', y los jefes de jefes gozando de impunidad y sin perder ni siquiera su respetabilidad. Ya basta de esa simulación".



"Se los digo de manera clara, y va para todos: si nos metiéramos a eso, no nos alcanzarían las carceles, ni las Islas Marías. En campaña dije que no es mi fuerte la venganza, nosotros lo que queremos es transformar al País", recordó.



"Sencillamente ya no habrá corrupción ni impunidad. Se acaba eso. Ya no va a haber un potentado ni en lo económico ni en lo político que domine en México. El Gobierno de la República va a estar para servir a todos los mexicanos, a pobres y ricos, ya no va a ser un comité al servicio de unos cuantos", resumió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y las acusaciones en medios sobre los desvíos millonarios durante su gestión enAl término de la ceremonia de conmemoración deacusó que los verdaderos saqueadores del País, en contubernio con medios, sólo han dado golpes espectaculares y metido a la cárcel a funcionarios menores.Luego de quepublicó una investigación de la Auditoría Superior de la Federaciónfueron transferidos en efectivo a empresas de papel durante la gestión de Robles, el Presidente electo afirmó que, si existen investigaciones en curso en contra de, se les dará seguimiento, pero descartó unaSin embargo, afirmó que, si se dedicara a encarcelar a los corruptos del pasado, no alcanzarían las cárceles del País.López Obrador insistió en que no intervendrá en el Poder Judicial para encarcelar a Robles o a cualquier otro personaje señalado de corrupción, sino que dejará que las indagatorias sigan su curso."Claro que sí va a haber procesos (contra funcionarios), nada más que nosotros lo que queremos es ver hacia delante, no queremos quedarnos anclados nada más en el periodo de corrupción; lo que queremos es iniciar una etapa nueva.El Presidente electo garantizó que no habrá corrupción en su sexenio.