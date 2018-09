“Compré comida y alcohol así que estoy preparada”, dice Jackie, de 30 años, mientras pasea a su perro bajo la lluvia. Aunque es su primera tormenta tropical importante, no tiene miedo. “Si pasa, pasa. Es lo mismo que piensa mi abuela. Ella vive en la Costa de Carolina del Sur y no evacuó”, comenta.

"Hay 4.200 viviendas dañadas, no todas inundadas", ha informado el alcalde de la ciudad, Dana Outlaw. "Hasta ahora hemos rescatado a más de 400 personas y cientos más están esperando ayuda", ha añadido en la CNN. Hace una hora, el Ayuntamiento ha informado de que han dado por concluidos los rescates.

Press Conference discussing MANDATORY EVACUATION for Cumberland County, City of Fayeteville, and Town of Wade #Flor… https://t.co/U3ULtq4XHO — Fayetteville Police (@FayettevillePD) September 15, 2018

¡RÉCORD! #Swansboro en Carolina del Norte ha acumulado 30.59" según el @NWSMorehadCity esto convierte a #Florence en el sistema tropical que más lluvia ha dejado en ese estado desde 1950 superando al huracán #Floyd en 1999 con 24.06" @UniNoticias pic.twitter.com/WanrBOVriS — Albert Martínez (@AlbertEltiempo) September 15, 2018

"Todos los residentes en menos de una milla (1,6 kilómetros) del curso de los ríos Cape Fear y Little deben abandonar la casa INMEDIATAMENTE", afirma la Policía local en Twitter.

@NC_Governor Cooper: Todos los caminos en el estado están en riesgo de inundarse. Las carreteras se pueden inundar en cuestión de minutos. Solo unas pocas pulgadas de agua pueden arrastrar su automóvil. Preste mucha atención a las advertencias de inundación repentina. #FlorenceNC https://t.co/Wdw6DL8yC8 — NC Emergency Managem (@NCEmergency) September 15, 2018

WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC during Hurricane #Florencepic.twitter.com/33WqqGUcl1 — Breaking911 (@Breaking911) September 15, 2018

Las lluvias prolongadas y aguas en movimiento han causado problemas en las carreteras antes de que el informe se reciba. EVITE salir en este momento. Si debe salir, NUNCA conduzca sobre agua estancada o en movimiento. Ayude a mantener los caminos despejados . https://t.co/uBuVkZIxBI — NC Emergency Managem (@NCEmergency) September 15, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El huracán Florence continúa este sábado azotando la costa sureste de EE UU aún con una fuerza potencialmente destructora, aunque se ha debilitado y ha pasado a tormenta tropical. Se ha cobrado la vida deocho personas, siete en Carolina del Norte y uno en Carolina del Sur. Se trata de una mujer y su bebé, que perdieron la vida ayer viernes al caer un árbol sobre su casa en Wilmington. A estas dos primeras víctimas mortales se han sumado otra mujer que murió de un ataque al corazón al verse atrapada en Hampstead y dos hombres en el condado de Lenoir, uno al enchufar un generador de electricidad y otro al salir de su casa para comprobar cómo estaban sus perros. La sexta víctima mortal es una mujer que murió el viernes por la noche en Carolina del Sur cuando el coche que conducía chocó contra un árbol derribado. Las tres últimas víctimas de las que se ha informado son tres personas que han perdido la vida debido a "riadas y balsas de agua en las carreteras" en el condado de Duplin, Carolina del Norte. Además, un millón de clientes están sin luz, 850.000 en dicho Estado.Decenas de personas hacen cola para conseguir gasolina en River Bend (Carolina del Norte). Imágenes como esta, captada por Robert Willett (AP), se han repetido en otros puntos del Estado.Las lluvias "épicas", tal y como las ha calificado el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, han llevado a batir un récord de acumulación de agua, con casi 80 centímetros en la ciudad costera de Swansboro. En otras cuatro, se ha superado con creces el medio metro. Informa Efe.El nuevo balance de víctimas mortales: nueve. Un nuevo fallecimiento relacionado con la tormenta se ha producido en el condado de Duplin, donde ya se había informado de dos muertes más debido a "riadas y balsas de agua en las carreteras". No se ha precisado ni edad ni sexo de los muertos.¿Y Trump? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará "a principios o mediados de la próxima semana" las áreas afectadas, según la Casa Blanca.Las autoridades han dado una buena noticia, al informar que 16 ponis salvajes de la isla de Ocracoke, ubicada frente a la costa de Carolina del Norte, están a salvo.Parte de la ciudad de New Bern, de cerca de 30.000 habitantes, ha estado inundada desde el viernes, lo que provocó que cientos de residentes se quedaran atrapados. Esa ciudad turística se encuentra en la confluencia de los ríos Neuse y Trent, cerca de un estuario.La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) ha movilizado a 1.200 personas para las operaciones de búsqueda y rescate. El Ejército de Estados Unidos y voluntarios de todo el país, como la Cajun Navy de Luisiana, también ayudan en las tareas.Florence deja un récord de lluvias en Carolina del Norte.A la advertencia se suma el alcalde de Fayetteville, Mitch Colvin, que avisa de que la "pérdida de vidas humanas es muy, muy posible". "Lo peor está por llegar, vayan a lugares elevados ahora, pues una vez que las aguas crezcan será difícil ir donde se encuentren para rescatarlos", asegura.La Policía de Fayetteville ha ordenado la evacuación "inmediata" de la ciudad, de la vecina urbe de Wade y de todo el condado de Cumberland, en Carolina del Norte, por el riesgo de desbordamiento de dos ríos por la intensa lluvia que cae en la zona por el ciclón Florence. La decisión supone la evacuación de más de 320.000 habitantes.Más animales a los que arrastra la corriente. En este caso son ciervos que cruzan una calle en Jacksonville, Carolina del Norte.Robert Simmons Jr. y su gato Survivor (Superviviente) son dos de los cientos de rescatados de las inundaciones causadas por Florence en New Bern, Carolina del Norte. La foto, en la que se ve al gatito aferrado a su dueño, se ha vuelto viral en pocas horas. El autor de la imagen, el reportero de The News Observer Andrew Carter, ha contado los detalles del rescate del hombre y su animal en New Bern, Carolina del Norte.Sigue leyendo: