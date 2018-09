Rescatan a perrita en bolsa de basura; autoridades buscan al responsable

Una pequeña perrita enfue hallada viva en una, de acuerdo con un refugio de animales local.

Perrita rescatada. Imagen: Fox News

"Su pequeño cuerpo está lleno de infección y necesita intervención médica inmediata", dijo el centro.

BUSCAN A LOS RESPONSABLES

"Simplemente no podemos creer que ella todavía esté viva", reiteró el refugio.

PERSONAS SE SOLIDARIZAN ANTE EL HECHO

El jueves pasado, un perro de mezclade años de edad, fue "descubierto por un ciudadano cerca de(Southside Richmond) en una bolsa de basura" declaró un portavoz del Richmond Animal Care and Control en un comunicado publicado enLos oficiales de control de animales del refugio de animales están realizando investigaciones para conocer eldel perro o conocer el nombre del responsable delde "este crimen atroz", comentaron en la declaración de centro de protección animal.Un representante del refugio animal comentó a Fox News este sábado que la perrita se llama, se encuentra estable y es "la cosa más dulce"."Todavía no hay información sobre las partes responsables", reiteró el vocero.Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios publicaron varios comentarios ante la situación."Estoy perdiendo la fe en las personas. Gracias por darle una oportunidad a esta dulce niña ", escribió unde Facebook ante el suceso.La publicación tiene más deen Facebook.Con información de Fox News.