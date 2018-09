Video. Queda encerrado en su auto Cadillac, no puede salir y escribe carta de despedida

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre de 75 años pensó que iba a morir al quedar encerrado en su propio auto.Segúnestaba sudando y le faltaba el aire al quedar encerrado en unen Cleveland, por lo que comenzó a escribir una carta de despedida, para que no pensaran que se había suicidado.Fueron unas 14 horas que el hombre fue prisionero de su propio auto. En varias ocasiones se desmayó. No llevaba su teléfono celular y las puertas del Cadillac estaban bloqueadas. No encendió.Fue hasta que un vecino le mandó un mensaje de texto y como no contestó, comenzó a buscarlo hasta descubrir que estaba encerrado en un auto. Bomberos lo liberaron.Segunrespondió que algunos vehículos pueden perder fuerza y poder y eso se incrementa en vehículos viejos, por lo que las puertas se bloquean.Sin embargo, los Cadillac como el XLR, tienen en la puerta una forma de desbloquearla, cosa que el hombre que se quedó encerrado, confesó, no sabía.