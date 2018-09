Diego y su estilo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El góber electo Diego Sinhue no se aparta del librito de no hablar ni con su sombra. Ayer repitió la mecánica de convocar a la prensa para presentar a dos próximos secretarios de estado, esta vez la de Turismo y el de Agroalimentario y Rural, leer la síntesis de sus currículum y concluir con ‘gracias, hasta la próxima’. Si envían un correo electrónico con los perfiles y las fotos hasta se ahorran la renta del salón de hotel.Diego no sólo se auto-impone silencio, sino hace lo mismo con los funcionarios a presumir, a quienes sólo convocan para que les tomen fotografías y no para que expliquen a qué vienen. Cierto que habrá tiempo para que se empapen y den entrevistas, pero ir de esculturas es un exceso.Así ha sido en todas las tandas de anuncios de hasta hoy 14 perfiles. El riesgo evidente es que, si se acostumbran al “no hay preguntas” en lo “light” y bonito, como son estas “presentaciones en sociedad”, pues cuando no tarden en aparecer los asuntos delicados no vayan a hacerse que “la virgen les habla”.En el caso de próximo Góber ya también anunció que no más ‘entrevistas banqueteras’. Lo positivo de eso es que prometen que todos los funcionarios del gabinete estarán prestos para atender a la prensa y explicar a fondo los temas, así que Diego estará para lo importante, no desgastarlo, es lo que piensan. Ya el día a día de la chamba es otra cosa y veremos si a Sinhue le resulta la estrategia de “guardarse”.Diego Sinhue sigue en su plan de paso a pasito con los nombramientos del gabinete. Muy seguramente los que faltan los dividirá en otras dos tandas, primero los de Infraestructura y Transparencia, para cerrar -muy cerca del 26- con el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del Estado.En las últimas horas Diego se entrevistó con el próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, acompañado de Luis Ernesto Ayala; y saludó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Con eso manda un mensaje de comenzar a tender los puentes que tan necesarios van a ser entre el Estado y la Federación.Otra vez para Diego bastó comunicar en sus redes la foto y una frase cortés, y no más. Con Durazo no sabemos si le compartió o no su titubeo en ratificar a Álvar y Zamarripa, o sobre la continuidad del programa Escudo. Es importante que pronto Federación y Estado comuniquen cómo diantres piensan cambiar la realidad de violencia en Guanajuato, de eso sí forzosamente tuvieron que haber platicado.Es más, ni siquiera se ha confirmado si Durazo, Olga, o alguien más del gabinete de AMLO asiste al “Foro por la Paz” al que convoca el Presidente electo de México el 5 de octubre en León. Es alta la expectativa en que la convocatoria sea un punto de partida de algo, ¿de qué, para qué, cómo?, veremos.La presencia de Luis Ernesto Ayala en la visita a Durazo, es otra señal más de Diego de que él sí va a tomar el mando de la estrategia y del gabinete de Seguridad en Guanajuato. Para los secretarios de Gobierno del sexenio que termina (Antonio Salvador García y Gustavo Rodríguez), no pudieron, supieron ni quisieron, dar un manotazo sobre la mesa del “duó dinámico” (Álvar-Zamarripa).Una palomita para Diego es que se le está haciendo una bonita costumbre la puntualidad, a las 12 citó y 12 en punto empezó, ojalá así se mantenga ya en la apretada agenda de gobierno y no termine con los retrasos de Miguel Márquez, y ya de Juan Manuel Oliva no hablamos, el señor traía otro uso horario.La “importada” titular de Turismo, Teresa Matamoros, fue bien recibida por prestadores de servicios turísticos, quienes habían apretado fuerte en su intentona por una ratificación de Fernando Olivera. Eduardo Bujaidar Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, y Abraham Rocha, presidente del Festival Internacional del Globo (FIG), respaldaron a la nueva Secretaria.“Excelente noticia”, tuiteó Bujaidar. “Estamos seguros que de la mano con @diegosinhue y la inicitiva privada nuestra entidad continuará siendo líder en turismo, le deseamos mucho éxito”, dijo Rocha.Francisco Gutiérrez renunció en julio, por dignidad, a esa misma Secretaría. Ocupaba desde abril el despacho del Secretario pero, sin el menor tacto del góber Márquez dicen que no le enteraron que Paulo Bañuelos regresaría a la silla después de ganar su elección como diputado local. Hoy regresa él, pero en grande.El político priísta guanajuatense, Francisco Arroyo Vieyra, embajador en Uruguay, conmemoró este viernes en el país sudamericano el 208 aniversario de la Independencia de México con El Grito.También presumió una fotografía en redes sociales con Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes en 1972. “Entrañable Roberto. Sobreviviente!, ya somos dos”, escribió Arroyo. Aunque ya veremos a partir de diciembre qué decide el canciller, Marcelo Ebrard, de su supervivencia.