Así es, quienes reciban más ingresos que el presidente de la República, que será de 108 mil pesos mensuales, sin comprobar alguna excepción, además de incurrir en responsabilidad administrativa y política, se le considerará culpable del delito de “Remuneración Ilícita”, que se sancionará con hasta por 14 años de prisión y multas de tres mil veces el salario mínimo.Este dictamen que estaba “congelado” en la Cámara de diputados desde el 2011, se aprobó con la aplastadora mayoría de Morena el jueves pasado. Y adicionalmente se terminan ¡por fin! Las pensiones de los ex presidentes. Todos esos zánganos y corruptos como Fox, Salinas, Calderón, Zedillo, etc. Ya no estarán siendo mantenidos por el presupuesto. Fueron unos corruptos y robaron lo que quisieron del presupuesto ¡y todavía los estábamos manteniendo! Esa fue una excelente decisión. Y en relación a los sueldos de los que han incurrido en “remuneración ilícita” como los ministros de la corte, de las salas y los jueces, pues ya se les acabó el sueldo estratosférico que ganaban. Aunque estos pillos (si son pillos porque han incurrido durante años en el delito de robo a la nación a través de los sueldos) no quieren dejar de recibir sus enormes emolumentos de hasta ¡600 mil pesos mensuales! lo cual obviamente es criminal este sueldo donde el salario mínimo es de 88 pesos y más de la mitad de la población vive en pobreza y la mitad de ellos, en extrema pobreza. Para salvarse estos individuos ofrecieron rebajar del presupuesto del poder judicial, que es un poco más de 70 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos. Pero en este año va a haber un subejercicio de ese monto precisamente, y en los años pasados ha ocurrido lo mismo. Esto quiere decir que el presupuesto de este poder judicial era tan enorme, que hasta les sobraban recursos, y por eso ofrecen esa reducción, pero sin tocar sus sueldos. Eso es una tomada de pelo y querer pasarse de listos…o pillos…Es imperativo que los legisladores de Morena no sedan y que ellos, los ministros de la corte, no sean la excepción en esta reducción de salarios. Ellos no tienen más responsabilidad que el presidente de la República y, por lo tanto, no pueden ganar seis veces más que éste. Ni los magistrados de distrito que ganan 400 mil pesos mensuales. Ahora lo que falta es la promulgación del presidente de la República, pero si Peña Nieto veta esta ley, se expone a que cuando termine el cargo sea procesado por ser cómplice de estos derroches de los funcionarios públicos. No creo que quiera arriesgarse porque de por sí ya es acreedor de varios delitos como el de corrupción. Y otro de sus delitos es haber informado que el ferroférico de Celaya ya está terminado lo cual, obviamente, es falso. Eso significa que ese dinero que no se empleó en él, pues Peña y cómplices se van a quedar con esta cantidad que no se empleo.En todo este proceso de cambios que se están dando, hay muchos prietos en el arroz. Resulta que con todo y este plan de austeridad republicana, los diputados de Morena “olvidan” eliminar apoyos para ellos, ya que dejaron fuera conceptos millonarios como los apoyos y subvenciones que reciben, y que superan, por mucho, los ahorros que hasta el momento han planteado los legisladores. Según informó el propio líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, luego de eliminar varias prestaciones cada diputado tendrá ingresos mensuales por hasta 91 mil 507 pesos, sin embargo, si se considera el monto por “apoyos” dicha cantidad se eleva hasta los 166 mil pesos, esto, sin considerar los recursos extras que cada legislador podrá obtener a través de las “subvenciones”. Y aparte de eso, los diputados dejaron intacta una bolsa anual con una capacidad de gasto de hasta mil 340 millones de pesos. Entonces aquí surge la pregunta: ¿este es un circo morenista de simulación de austeridad? Ellos dicen que se rebajan el sueldo y viáticos, etc., pero por el otro lado resulta que van a transgredir la norma de no ganar más que el presidente. La simulación y corrupción que se pretende eliminar, con esto queda en entredicho. Adicionalmente la reducción del precio de la gasolina, que fue compromiso de Obrador, ahora él mismo dice que no subirá en términos reales, pero que no bajará el precio. ¿En dónde está la congruencia y la moral de la que tanto habla?.- En Celaya no tenemos Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO), porque la presidencia municipal no pagaba las rentas de esta dependencia federal. El convenio con el municipio fue roto por los anteriores Ayuntamientos y continúa con éste. Para poner una queja hay que ir hasta Irapuato, en dónde hay únicamente 4 personas en el área administrativa para atender a 31 municipios. El subdelegado es Roberto Zamora y la encargada de servicio es Teresa Ortiz. Al desparecer la Profeco de Celaya, se incrementó su carga de trabajo, pero no se aumentó el personal..- Siguiendo con mi costumbre de criticar o felicitar a funcionarios públicos, felicito a la lic. Fernanda Badillo, quien está en el Módulo de Atención Primaria del Ministerio Público (MAP) de la subprocuraduría de Celaya y quien hace su trabajo con eficacia, eficiencia y espíritu de servicio.