En días recientes, se dio a conocer el caso de un hombre al que le crecieron forúnculos enormes en el cuello por una infección potencialmente mortal que le pasó su gato moribundo.

De acuerdo con la revista de The New England Journal of Medecine, el afectado de 68 años que vive en el estado de Misuri, en Estados Unidos, fue al médico después de padecer fiebre y una hinchazón fuerte que creció en el lado derecho de su cuello durante dos meses.

Los síntomas aparecieron poco después de la muerte de su gato, que fue diagnosticado con leucemia felina.

El hospital donde se realizó el traslado, diagnosticó que las ampollas rojas en el cuello se debían a una inflamación de los ganglios linfáticos, y después de una prueba de sangre, se diagnosticó con tularemia.

La información de la revista dice que los gatos domésticos pueden infectarse de la enfermedad por medio de la ingesta de presas infectadas como aves o roedores.

Por suerte, el paciente fue tratado a tiempo y después de cuatro semanas de tratamiento, se recuperó por completo.

