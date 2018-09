Jiménez le da el triunfo al Wolverhampton

Un gol del mexicano Raúl Jiménez a la hora de partido dio el triunfo al Wolverhampton ante el Burnley (1-0) en la quinta jornada de la Premier que dominan el Chelsea y el Liverpool.



El conjunto del portugués Nuno Espirito Santo ha enderezado el rumbo en su regreso a la máxima categoría inglesa. Tras el empate inicial ante el Everton y la derrota contra el Leicester, ha evidenciado una notable mejoría.

FT | #WOL 1-0 #BUR



That's full time! A second half @Raul_Jimenez9 strike awards Wolves all three points after a fantastic display at Molineux. #WOLBUR



⏱ pic.twitter.com/9KwKi7F1t1