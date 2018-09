Kipchoge bate récord del mundo en Maratón de Berlín

El keniano Eliud Kipchoge estableció un nuevo récord mundial en el Maratón de Berlín al cruzar la línea de meta a las 2:01:39 horas, 1:18 minutos por debajo del mejor tiempo anterior establecido por su compatriota Dennis Kimetto, en 2014, también en la capital alemana.



La superestrella de 33 años levantó los brazos al llegar a la meta después de su sensacional carrera y disfrutó de los aplausos de los asombrados espectadores. Finalmente, el keniano coronó su tercera victoria en el Maratón de Berlín con un fantástico récord mundial.



El campeón olímpico y antiguo campeón mundial de los 5.000 metros cumplió hoy con su papel de favorito. Dominó la carrera desde la salida y cruzó la línea de meta en la emblemátca avenida del 17 de junio en una increíble carrera de 2:01:39 horas. Un gran momento para el atletismo.



El segundo fue su compatriota Amos Kipruto (2:06:23 horas), por delante del ex plusmarquista mundial Wilson Kipsang (Kenia/2:06:48).

What an amazing day!



I want to thank my coach Patrick Sang, my team mates, my management, Nike and NN. A special thank you to my fans for your support! pic.twitter.com/uCh2wCh3sQ