'León se ganó solo': Paco Vela

'Este León muere de nada': Luis Miguel Guerrero

'Un esfuerzo disparejo': Luis Gerardo Lugo

León no sólo perdió tres puntos ante Santos, en la Jornada 9 del Apertura 2018, sino que dejó una imagen por demás triste, como si ni siquiera fuera capaz de pelear por la victoria.Al menos así lo ven los colaboradores de Súper Deportivo: Paco Vela, Luis Miguel Guerrero y Luis Gerardo Lugo, quienes esperan una reacción inmediata, sino con triunfos en todos los duelos, sí con esfuerzo y ánimo de pelear en la cancha durante los 90 minutos.Al León le ganó Santos, pero lo derrota más dolorosa fue ante el propio León. Los verdes carecen de asociación en el juego. Lejos todos de todos, ejecutan pases y movimientos. Con lo mínimo, Santos le anotó no una, ni dos, sino tres veces.El primero en complicidad directa de Cota, el segundo con la permisividad de la defensa y el tercero víctima de un accidente; pero lo que más preocupa es su falta de generación de juego y ya no hablemos de oportunidades de gol.A la mitad del torneo parece que al León se le acabó la competencia. A su favor tiene un calendario ‘a modo’. ¿Despertará?El León brindó en Torreón una de sus actuaciones más tristes de los últimos tiempos. Más allá del marcador, el cual no es reflejo fiel de lo que pasó en la cancha, lo preocupante debe ser el pobre desempeño de los esmeraldas.Ante Santos este equipo muere de nada: Luce chato al ataque, no reacciona ante la adversidad, y los ajustes enviados por el técnico no funcionan. Presentarse en Torreón con un planteamiento -con un solo hombre al frente- que busca simplemente no perder, no corresponde a las expectativas de un club que se supone está para cosas importantes.La Fiera nuevamente tiene "Boselli-dependencia", y si el delantero no tiene una buena tarde, no pasa nada con el equipo. Los errores defensivos siguen siendo cosa de cada partido, y para colmo, el arquero Cota se unió ayer a la pachanga de pifias. Todo parece indicar que la irregularidad seguirá siendo la característica de este cuadro.Si un equipo es impotente de ganar, entonces lo mínimo que le puedes pedir es vender cara la derrota, pero a La Fiera hasta eso se le dificulta.Ante Santos volvimos a ver a un cuadro leonés sin tesón para tomar el destino del partido y con errores inocentes en defensiva, despertó a un Santos que hasta antes del primer gol sólo había dormido a su afición.Pero no sólo es el aspecto defensivo lo que podemos criticar en este juego, también decir que los Verdes tuvieron nula reacción y el esfuerzo fue disparejo en sus líneas por lo que Santos sólo tuvo que sobrellevar los minutos y ver morir de nada al León.Viene Lobos BUAP, un partido que podría representar un espejismo más en un torneo que hasta el momento ha sido malo para los esmeraldas.