Gracias al trabajo de todos mis compañeros, me puedo ir sin bañarme a casa — Jonathan Orozco (@jona_orozco) September 16, 2018

Acá el único verde que pesó en la cancha es el nuestro. ¡AQUÍ NADIE NOS VIENE A INTIMIDAR!



¡TRIUNFO DE LOS GUERREROS!@ClubSantos 3-0 @clubleonfc #SinGuerrerosNoHaySantos pic.twitter.com/2YU5iQ0qE5 — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) September 16, 2018

En nuestra fiesta, nadie nos vino a hacer sombra.



¡Gran triunfo para conmemorar nuestro 35° Aniversario, #Guerreros!



Gracias por su incondicional apoyo los 90 minutos ante @clubleonfc, afición.#SinGuerrerosNoHaySantos pic.twitter.com/qnEz083Ei3 — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) September 16, 2018

Ya ni laperdonan... por medio de redes sociales,puso en evidencia aque durante el partido de esta tarde no realizó ningún disparo a la portería de. El arquero lagunero bien pudo haberse salido de la cancha y nadie lo habría extrañado."Gracias al trabajo de todos mis compañeros, me puedo ir sin bañarme a casa", respondióa un mensaje previo que publicó el campeón de la, y en el cual señalaban los nulos acercamientos de los Verdes al arco rival.Pero esta no fue la única carencia quedestacó de su rival, pues también recordó que pese a tuvieron que modificar su uniforme, el único "verde" que pesó fue el de los locales.