Ya hay fecha para la tercera pelea entre Canelo y Golovkin

Canelo se defiende ante quienes acusan 'robo'

Recién el sábado,le quitó el invicto al kazajoen, pero ya hay fecha para una posible revancha, en la que sería la tercera pelea entre las figuras del boxeo mundial.Según dejó ver, promotor del, la trilogía se completaría hasta, posiblmente el sábado 14 de ese mes, pues es casi imposible quetenga libre otra fecha antes.Luego del combate del sábado, De la Hoya comentó que la prioridad es esperar a que sane la ceja izquierda del Canelo, pues sufrió un profundo corte ante un derechazo de. Debido a esa herida, es casi imposible que el tapatío vuelva a pelear este año.Así, la siguiente fecha disponible en su agenda sería el sábado cuatro de mayo de 2019, pero entonces enfrentaría al canadiense, en una defensa obligatoria del título de peso mediano del, cinturón recién ganado por el mexicano.Todavía falta ver si Golovkin acepta un tercer combate con Álvarez, luego de empatar en la primera pelea y perder la segunda. Al respecto, gente cercana al kazajo reveló que "GGG" estaría dispuesto a completar la trilogía, siempre y cuando el nuevo choque no sea en"Absolutamente (quiero pelear otra vez con Canelo), si él está listo, yo estoy listo", dijo el propio Kazajo horas después de su derrota.Además, también luego del combate en Las Vegas, el propiodefendió su labor en el cuadrilátero, en especial ante quienes acusan que le "robó" la pelea a“No fue fácil, pero trabajamos para ganar. Queríamos el nocaut y no llegó, pero al menos cumplimos con el objetivo. Tenía un rival muy fuerte enfrente y eso también cuenta. Esta es una victoria importante para mi país. Es increíble para mi historia también”, comentó el tapatío."Estoy satisfecho con el trabajo que hice porque el plan que trazamos se pudo cumplir. Quiero agradecer a mi esquina que me tomó desde que no sabía nada hasta este momento. A partir de ahora vienen otros objetivo”, concluyó.