Las 4 series que hacen que Netflix reine en nominaciones a los Emmy

Hace cinco años, Netflix se introducía tímidamente en el mundo de los premios Emmy, al recibir tres estatuillas por su primera serie original, "House of Cards".



Hoy en día, la plataforma de distribución de contenidos en línea ya reina en las nominaciones a los premios que la Academia de la Televisión estadounidense entrega este 17 de septiembre. Ricky Martin, Édgar Ramírez y Penélope Cruz son nominados a unos Emmys en los que "Game of Thrones" parte como favorita Si en 2013 fue un hito que una empresa de streaming (Netflix) gurara por primera vez en candidaturas para los Emmy, este año marca un nuevo antes y después para la compañía.



Netflix amasa 112 nominaciones para la edición 70ª de los premios, más que cualquier otro canal de televisión o plataforma de internet. También es la primera vez en 17 años que el canal de cable HBO no domina en las candidaturas, si bien obtuvo 108 nominaciones.



Netflix tiene 130 millones de suscriptores en todo el mundo, con 72,8 millones fuera de Estados Unidos. "Netflix ha transformado la industria de la televisión en Estados Unidos. Es más que importante, es el nuevo Sol sobre el que se rigen los demás planetas", le dice a BBC Mundo Michael O'Connell, periodista de televisión de The Hollywood Reporter que lleva una década cubriendo la fuente. Qué hay detrás del imparable éxito de Netflix en 2017 Esos "planetas", ilustra O'Connell, son los canales tradicionales de televisión, con sus respectivos servicios de streaming, y otras distribuidoras por internet como Hulu y Amazon Studios.



Tras el anuncio de las nominaciones el pasado 12 de julio, el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, dijo estar "entusiasmados de ver la amplitud de nuestra programación celebrada con candidaturas repartidas en 40 títulos nuevos y recurrentes", que van desde dramas, comedias a documentales y realities. Son cuatro de sus producciones, sin embargo, las que recibieron más atención de la Academia de la Televisión de EE.UU. Te contamos cuáles son y qué posibilidades tienen de ganar.



1. "The Crown" ("La Corona")



El drama inspirado en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra es la serie de Netix más nominada a los Emmy de este año, con 13 candidaturas.



El programa, cuya primera temporada se estrenó en 2016, ya consiguió tres trofeos en categorías técnicas y artísticas en los Emmy Creativos, que se celebraron el n de semana del 8 y 9 de septiembre. "Es una pieza impecable de televisión. No se necesita ser crítico para apreciar la atención el detalle y la cantidad de recursos que invierten en producirla", apunta O'Connell, de The Hollywood Reporter.



Aunque sigue siendo un misterio cuánto ha costado producir la serie, es una de las apuestas monetarias más ambiciosas de Netflix. ¿Cuesta más producir la serie The Crown o mantener a la verdadera Corona británica? Según reportes, la primera temporada tuvo un costo de US$130 millones, aunque su creador, Peter Morgan, ha declarado que esta cifra se acerca más a la producción de las dos temporadas, según reportó la periodista de la BBC Rebecca Seales en diciembre de 2017. "De cualquier modo, es mucho dinero: entre US$6,5 y US$13 millones por episodio de una hora", escribió Seales.



John Lithgow recibió un Emmy el año pasado por su papel como Winston Churchill en "The Crown". Al consultar a Netix sobre los costos de la serie y su popularidad dentro de la plataforma, un portavoz de la empresa respondió a BBC Mundo que se abstenía de responder "aspectos del egocio como números de audiencia y costos". Por qué en la serie "The Crown" de Netflix la reina ganaba menos que su príncipe (pero ya no será así) Lo que está claro es que esta edición de los Emmy es la última oportunidad para que actores como Claire Foy (reina Isabel II) y Matt Smith (príncipe Felipe), reclamen un trofeo por esta serie, ya que estos.



2. "Stranger Things"



El drama ochentero de ciencia cción compite en 12 categorías para los Emmy de este año, seis menos que en la entrega de 2017. Y en el apartado de Mejor serie dramática, algunos expertos ven difícil que se imponga ante favoritos como Game of Thrones y The Haindmaid's Tale.



La serie "Stranger Things" tiene menos nominaciones este año (12) que el año pasado (18). "Pese a ello, ha tenido un éxito que pocas series han tenido últimamente. Quizá no ha penetrado al nivel de Game of Thrones, pero ha impactado en la cultura popular", acota O'Connell. Uno de los logros del seriado, continúa O'Connell, es que ha atraído a una audiencia joven a la plataforma.



La rara enfermedad genética del actor de "Stranger Things", la serie de Netflix de moda en el mundo "Netflix no muestra cifras de popularidad ni cómo sus producciones llegan a públicos segmentados, pero hay elementos como los comentarios y publicaciones en redes sociales sobre una serie que te hablan de su popularidad entre los jóvenes", señala. La serie no solo ha impulsado la venta de artículos con el logotipo u otros detalles de la trama, sino que también inspiró un cómic. La compañía Dark Horse anunció que este mes saca al mercado una historieta inspirada en el personaje del niño Will Byers y su estancia en una dimensión paralela.



3. "Godless"



La miniserie wéstern, que se estrenó en noviembre del año pasado, compite en 12 categorías. En los Emmy Creativos ya consiguió su primera estatuilla en el apartado de Mejor composición para tema musical principal, obra del músico de origen latino Carlos Rafael Rivera.



La actriz británica Michelle Dockery está nominada en la categoría de Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión.



La serie, producida por el reconocido cineasta Steven Soderbergh, está ambientada en un pueblo del territorio de Nuevo México (EE.UU.) en la década de 1880 que está gobernado por mujeres. Pese a las buenas reseñas que ha recibido, se enfrenta a un competidor sólido: "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace".



La miniserie producida por el canal FX centrada en el asesino en serie que mató al diseñador de modas tiene 18 nominaciones y es una de las grandes favoritas. En la categoría de Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión, sin embargo, la británica Michelle Dockery podría dar la sorpresa.



La intérprete ha sido alabada por su papel como "Alice" en el drama y ya ha sido nominada a los Emmy en tres ocasiones por su actuación en Downton Abbey.



4. "GLOW"



La comedia, que se estrenó en junio del año pasado, obtuvo 10 nominaciones a los premios Emmy por su primera temporada. Las críticas alabaron el seriado, que cuenta la historia de un grupo de mujeres en la década de 1980 en Los Ángeles que se vuelven luchadoras libres para participar en un programa de televisión llamado "GLOW". La trama está inspirada en un programa del mismo nombre que existió en los años 80 y que fue creado por el empresario de televisión David McLane.



Aunque ya ganó dos trofeos en categorías técnicas, el panorama es más complicado en el apartado de Mejor serie de comedia. "Creo que la gran favorita es Barry, producida por HBO", opina O'Connell, periodista de televisión de The Hollywood Reporter. O'Connell añade que, en la categoría de Mejor actriz de reparto, Betty Gilpin podría llevarse la estatuilla por su papel como "Debbie", una mujer que se une al grupo tras dejar a su esposo. ¿Y las de HBO? La emblemática cadena de cable que se había acostumbrado a dominar los premios de la Academia de la Televisión estadounidense obtuvo en esta ocasión un total de 108 nominaciones. Estas son, sin embargo, las cuatro producciones que más expectativas generan:



Game of Thrones ("Juego de Tronos"): 22



Westworld: 21



Barry: 13



Last Week Tonight con John Oliver: 9



Puedes seguir la cobertura de la 70ª edición de los Emmy en bbcmundo.com y en Twitter en las cuentas @bbcmundo y @patsulbaran Ahora puedes recibir noticaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx