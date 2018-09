Faltan estudios para construcción de central de abastos en Zapotlán: José Luis Romo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Luis Romo Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en Hidalgo, señaló que el proyecto de la central de abastos de Zapotlán de Juárez debe analizarse no solo desde el punto de vista técnico sino también financiero.En entrevista, el funcionario estatal alertó que la falta de estudios ambientales, viales y urbanos para la edificación del proyecto podría derivar en afectaciones a la zona metropolitana del estado.enunció.Refirió que se requieren ‘buenas vialidades’, ampliar la infraestructura de caminos, además de llevar líneas eléctricas y la creación de un drenaje para que “no colapse la ciudad”.Romo Cruz apuntó que la cimentación de la central no es un proyecto que dependa únicamente de la iniciativa privada.Lo anterior, al puntualizar que es una obra en la que tienen que intervenirreiteró.El secretario de Desarrollo Económico pormenorizó que la construcción de dicho inmueble es un tema que data desde hace cuatro administraciones de gobierno.Por lo que detalló que se requiere de un análisisEsto, al especificar que con una ‘mala decisión’, la afectación no solo alcanzaría a los comerciantes,Respecto a los permisos para asentar el proyecto, José Luis Romo explicó que es competencia del municipio de Zapotlán autorizar usos de suelo.Sin embrago, dijo que este tipo de permisosEl titular de la Sedeco ejemplificó que con “una central de abastos mal planeada a orillas de la (carretera) México-Pachuca que no tenga la inversión en infraestructura para poder generar carriles de desaceleración, vamos a colapsar el municipio”.Romo Cruz, agregó que la construcción del inmueble requiere de estudios viales y urbanos, así como los ambientales.Respecto a estos últimos, el funcionario de la Sedeco indicó que se debe de tomar en cuenta el número de residuos sólidos urbanos que se desprenden de una central de abastos.argumentó.Al cuestionarle si la edificación de la central de abastos es un proyecto de inversión para 2019, el secretario de la Sedeco manifestó que son necesarios los estudios que avalen la viabilidad., finalizó.